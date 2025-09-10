I vi ste dobili sumnjiv telefonski poziv? Otkriveno što stoji iza njih: 'Kažu da vas traži Interpol...'

Splitska policija upozorila je građane na novi oblik prevare, nakon više dojava o sumnjivim telefonskim pozivima s hrvatskih i stranih brojeva, u kojima se počinitelji predstavljaju kao policajci.

Dio građana koji u dobili takve pozive kažu da im je u nekim slučajevima osoba s druge strane pričala na engleskom, dok su neki komunicirali na hrvatskom.

"Osobe koje zovu lažno se predstavljaju kao policijski službenici te građanima navode da ih navodno potražuje Interpol zbog počinjenja kaznenih djela", navode iz policije.

Od građana traže da im dostave osobne i bankovne podatke s namjerom da im ukradu novac.

Policija savjetuje građane da ne nasjedaju na takve pozive i da ne daju nikakve osobne ili bankovne podatke, a ako dobiju sumnjiv poziv da odmah obavijeste policiju na 192.

