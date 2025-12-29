Otkriće u Puli: Vozač romobila kod sebe imao drogu, noževe i izdanu tjeralicu, ali ne i osobnu

Rutinsko zaustavljanje vozača romobila u Puli u petak navečer otkrilo je niz nepravilnosti. Policija je uočila 46-godišnjaka koji je upravljao nedopuštenim romobilom, a kod sebe je imao nekoliko vrsta droge i dva noža. Istražitelji su pritom utvrdili i da je za muškarcem ranije bila raspisana tjeralica zbog krađe, priopćila je PU istarska.

Na upit policije odbio je testiranje na prisutnost droga u organizmu. Radi prometnih prekršaja izrečena mu je novčana kazna od 220 eura, a romobil mu je oduzet jer se radi o nerazvrstanom prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu.

Tijekom postupanja, policija je kod muškarca pronašla i više vrsta droga: 0,6 grama kokaina, 1,2 grama heroina, 28 tableta s popisa opojnih droga, medicinsku bočicu metadona (10 ml) te dva preklopna noža. Osim toga, nije posjedovao osobnu iskaznicu ni drugi dokument kojim bi potvrdio identitet.

Ukrao kartice

Protiv 46-godišnjaka pokreće se prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja te Zakona o osobnoj iskaznici.

Policija je utvrdila i da je muškarcu ranije bila raspisana potraga zbog sumnje da je istog tog dana u 2 ujutro u Mutilskoj ulici otuđio jaknu s novčanikom, osobnim ispravama i bankovnom karticom. S karticom je potom kupovao na benzinskim postajama u Puli.

Kaznenim djelom oštetio je 35-godišnjaka za nekoliko stotina eura, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.

POGLEDAJTE VIDEO:Mislili ste da motociklisti krše pravila? Pogledajte ovog bahatog vozača romobila