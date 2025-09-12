Dramatična snimka iz Karlovca: BMW dva puta letio zrakom, udarao u sve živo i završio u stupu!

Mladi vozač (22) točno u ponoć u petak zadobio je teške tjelesne ozljede u stravičnoj prometnoj nesreći u Riječkoj ulici u Karlovcu.

Horor je počeo kada je vozač došao do mjesta ceste na kojem se izvode građevinski radovi i gdje se naizmjenično vozi jednim trakom. Nije prilagodio brzinu pa je BMW-om prešao preko hrpe pijeska i odbacio se prvo u zrak, a potom u središnju žičanu panel ogradu.

Policija javlja da je zatim vozilom udario u rubni kamen, nakon čega je ponovno završio u zraku. Dodaju da se zatim nekontrolirano kretao 150 metara po nogostupi i travi nakon čega je slijedio niz udara - prvo u zaštitnu ogradu i oplate za iskop kanala, a onda u živu ogradu i betonski stup.

Dramatična snimka

KAportal objavio je dramatičnu snimku na kojoj se vidi kako mladića iz gotovo u potpunosti smrskanog BMW-a izvlače vatrogasci i stanari. Na terenu je bila i Hitna pomoć.

"Vozač će naknadno biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće", napisala je Policijska uprava karlovačka u priopćenju.

