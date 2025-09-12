Preminuo novinar Robert Valdec

Preminuo je hrvatski istraživački novinar i voditelj Robert Valdec.

Novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter.

Posebno se istaknuo u ratnoj izvještavanju, izvještavao je s prvih crta bojišnice donoseći potresne priče.

Valdec je u prosincu prošle godine doživio infarkt, operiran je i potom je bio u komi.