Preminuo novinar Robert Valdec

TRAGEDIJA NA PLAŽI /
Srpkinja se slikala na stijenama u Crnoj Gori: Valovi ju povukli, tijelo su našli u Hrvatskoj
Istakno se kao istraživački novinar, posebno kao ratni reporter
Preminuo je hrvatski istraživački novinar i voditelj Robert Valdec.
Novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter.
Posebno se istaknuo u ratnoj izvještavanju, izvještavao je s prvih crta bojišnice donoseći potresne priče.
Valdec je u prosincu prošle godine doživio infarkt, operiran je i potom je bio u komi.