Srpkinja se slikala na stijenama u Crnoj Gori: Valovi ju povukli, tijelo su našli u Hrvatskoj

Tijelo državljanke Srbije M.M., za kojom se tragalo nakon što se jučer utopila u Crnoj Gori, pronađeno je u petak u hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata.

Tragedija se dogodila kod Rt-a Veslo na Luštici oko 15 sati u četvrtak nakon što su je veliki valovi povukli sa stijena u more, prenosi Primorski portal.

Neslužbeno se doznaje da se djevojka iz Vrnjačke Banje fotografirala na stijeni, kada su je jaki valovi povukli u more. Nestanak je prijavila njezina prijateljica te je ubrzo pokrenuta velika akcija traganja u kojoj su sudjelovali ronioci Regionalnog centra iz Bijele, ekipa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja Lukama, plovne jedinice te helikopter MUP-a.

Popularna plaža

Spasioci su istoga dana uočili beživotno tijelo djevojke kako pluta, ali zbog lošeg vremena i valova nisu mu se mogli približiti.

Potvrdu smo pokušali dobiti od dubrovačke policije kao i detalje pronalaska, te ćemo ju objaviti čim stigne.

Inače, Rt Veslo poznato je kao jedna od najljepših plaža u Crnoj Gori popularna među turistima zbog njezine blizine Budvi, Tivatu i Herceg Novom.

No, zbog stijena i jakih valova postaje crna točka za posjetitelje. Slična tragedija zabilježena je prije nekoliko mjeseci kada se u blizini plaže utopio 54-godišnji ronilac iz Srbije tijekom redovne aktivnosti pripadnika tamošnje Žandarmerije.

