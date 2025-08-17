Muškarac iz Požege utopio se u Ramskom jezeru, traže njegovo tijelo

Muškarac (63) iz Požege utopio se u nedjelju u Ramskom jezeru u Bosni i Hercegovini.

Lokalni mediji navode da se tragedija dogodila popodne, a policija je brzo izašla na teren. Ronioci će nastaviti potragu za tijelom i sudjelovati u njegovom izvlačenju.

Obitelj stradalog muškarca navodno potječe iz Rame.

Nije poznat uzrok utapanja, a više detalja će otkriti istraga koja je u tijeku.

Ramsko jezero nalazi se u općini Prozor-Rama u susjednoj BiH. Akumulacijsko jezero napravljeno 1968. godine na rijeci Rami okruženo je planinskim masivima Raduše, Makljena, Ljubiše i Vrana. Ovaj biser Hercegovine je izuzetno popularna destinacija za izlete. Jezero je duboko 95 metara i proteže se na oko 1500 hektara.

