Muškarac iz Požege utopio se u Ramskom jezeru, traže njegovo tijelo

Foto: Matko Begovic/pixsell

Obitelj stradalog muškarca navodno potječe iz Rame

17.8.2025.
23:02
Dunja Stanković
Matko Begovic/pixsell
Muškarac (63) iz Požege utopio se u nedjelju u Ramskom jezeru u Bosni i Hercegovini. 

Lokalni mediji navode da se tragedija dogodila popodne, a policija je brzo izašla na teren. Ronioci će nastaviti potragu za tijelom i sudjelovati u njegovom izvlačenju. 

Obitelj stradalog muškarca navodno potječe iz Rame. 

Nije poznat uzrok utapanja, a više detalja će otkriti istraga koja je u tijeku. 

Ramsko jezero nalazi se u općini Prozor-Rama u susjednoj BiH. Akumulacijsko jezero napravljeno 1968. godine na rijeci Rami okruženo je planinskim masivima Raduše, Makljena, Ljubiše i Vrana. Ovaj biser Hercegovine je izuzetno popularna destinacija za izlete. Jezero je duboko 95 metara i proteže se na oko 1500 hektara. 

