Pijani Indijac seksualno uznemiravao djevojčicu na plaži u Zadru, nepravomoćno je osuđen

Na zadarskom Općinskom sudu nepravomoćno je osuđen 34-godišnji državljanin Indije zbog spolnog uznemiravanja 12-godišnje djevojčice. Sud mu je izrekao kaznu od tri mjeseca bezuvjetnog zatvora nakon što je procijenjeno da njegovo ponašanje na plaži Kolovare prelazi granice društveno prihvatljivog i predstavlja čin spolne naravi, javlja Slobodna Dalmacija.

Incident se zbio 31. svibnja ove godine, u poslijepodnevnim satima, kod ugostiteljskog objekta na popularnoj gradskoj plaži. Optuženi je, u društvu dvojice prijatelja i pod utjecajem alkohola (1,05 promila), u kupaćim gaćicama prišao djevojčici i započeo razgovor na engleskom jeziku.

Najprije ju je upitao je li iz Hrvatske, a kada nije odgovarala, rekao joj je da je „rasist“. Nakon toga ju je uhvatio za ruku te pitao smije li je poljubiti i zagrliti. Djevojčica se pokušala osloboditi, ali je muškarac nastavio ispitivati može li joj barem poljubiti ruku i dobiti njezin broj mobitela te kontakte na TikToku, Snapchatu i Instagramu. Preplašena djevojčica otrgnula se i pobjegla u obližnji restoran po pomoć.

Iskaz djevojčice na sudu

Djevojčica je na sudu ispričala kako je s prijateljicom došla na plažu, da je odmah ušla umore, a da je prijateljici bilo hladno pa su otišle na mul gdje je ona skakala, a prijateljica se sunčala. Odjednom su im prišla tri muškarca od kojih niti jedan nije imao majicu.

Opisala je da je jedan bio jako tanak, visok i imao je dugu kosu, drugi je bio debeo, kao i treći koji je još imao krvi po prsima, na leđima i po nogama. Jedan od muškaraca im je prišao i pitao na engleskom jesu li iz Hrvatske. One nisu htjele s njima pričati, a onda im je on rekao da su rasisti i njezina se prijateljica spremila i odmah pobjegla. Ona je krenula za njom, a debeli sa sivom narukvicom (nije imao krvi po sebi) ju je uhvatio za ruku, a prije toga su snimali.

Uspjela je pobjeći na parking kod prijateljice, a iako je još ljudi bilo na plaži kad se to sve događalo, nitko nije, kazala je djevojčica, reagirao. Prvo je zvala policiju pa je pričala i mami, a ispričala je i baki i djedu koji su bili na drugoj plaži.

Optuženi je tijekom postupka tvrdio kako nije imao namjeru učiniti ništa loše. Naveo je da je pozdravio djevojčicu jer je, kako kaže, usvojio hrvatski običaj ljubaznog ophođenja. Tvrdi da je pitao za godine, da mu je rekla da ima 12, nakon čega se navodno rukovao i otišao.

Također je naglasio da je obiteljski čovjek, suprug i otac dviju maloljetnih kćeri, te da nikada ne bi napravio nešto što bi ih moglo ugroziti.

Sudac: 'Svaka odrasla osoba zna prepoznati dijete'

Sudac za mladež Davor Dubravica odbacio je obranu optuženika istaknuvši da „djeca od 12 godina izgledaju kao djeca“ te da to svaka odrasla osoba može prepoznati, neovisno o kulturnim razlikama.

U presudi se navodi da držanje djeteta za ruku i inzistiranje na poljupcu i zagrljaju, kao i traženje kontakata na društvenim mrežama, imaju jasnu spolnu konotaciju. Iako optuženi nije dirao intimne dijelove tijela niti koristio otvorene seksualne izraze, njegovo ponašanje, smatra sud, bilo je uznemirujuće i neprihvatljivo:

"Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu, poniženje i strah kod žrtve. Radi se o grubom narušavanju granica prema djetetu", stoji u obrazloženju presude. Presuda je nepravomoćna i optuženi ima pravo na žalbu.

