Gdje će turisti kad krene nevrijeme? Zadar donosi ludnicu: 'Svi zaborave voziti'

JE LI OVO KRAJ LJETA? /

Svjedočimo li oproštaju od ljeta? I što se događa u gradovima na obali kada krene nevrijeme? Gdje odu turisti, ima li uopće mjesta za sve i kako naći parking? Svako misto svoju feštu ima, ali čim se naoblači ili padne koja kap kiše, svima je zajedničko - turisti napuštaju plaže. Kreću opsade svih većih gradskih središta na obali i prometni kolapsi.

S Marinom smo krenuli u njegovu popodnevnu smjenu. Inače mu od kuće na zadarskoj Meladi do posla na Relji - i ljeti i zimi -treba 10-ak minuta, a sada gotovo sat vremena.

"Evo nekidan sam se vozio 50 minuta", kaže Marin iz Gospića. Promet usporavaju radovi na cestama, puno turista koji su krenuli u razgledavanje grada i u trgovačke centre, ali i svi oni koji su neodlučni.

"Sporost, komodnost, ne znaju di će, živciraju te! Ono dođe brate, pa stane na srid ceste i ne znam, bulji u taj mobitel, traži, ne zna ni on što traži. Ne znam, uopće ne mari što se promet događa oko njega, kao da smo svi na godišnjem.. Strašno! (Onda da nije nas, možda bi bilo i beštime?) Uuu, vjerojatno. Za neke bi sigurno. Truba 100 posto!"

'Kad padne kiša, svi zaborave vozit'

Nakon preživljenog kolapsa na cesti, Daniela smo zatekli u plaćanju parkinga. "Uvatili ste me čudom nekim da plaćam parking jer ja parking ne mogu ni nać. Ja se samo vrtim po gradu i kružim, kružim, kružim, dok skoro cili rezervar ne potrošim", tvrdi Daniel iz Zadra.

On turističke gužve stoički podnosi. Više ga smetaju navike domaćih vozača. "Zadar je lijep grad, ravan, savršen za biciklu, šetnju, imamo puno sunčanih dana, ali ne – mora se autom uć u dućan.. Dakle, nije problem samo u turistima. Problem je i u našim ljudima, naravno, a pogotovo kad padne kiša, svi zaborave vozit, uspore, čak i stanu." U zadarskom prometnom kolapsu bila je Nikolina Radić.