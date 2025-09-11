PROGNOZA /

Meteorolog Dorian Ribarić: 'Ni idućih dana neće biti prave stabilizacije'

Glavnina izraženog kišnog vala uz frontalni sustav napušta naše krajeve, ali još je nestabilno na istoku i osobito krajnjem jugu zemlje. No, iako sunčanije ni idućih dana neće biti prave stabilizacije. Do jutra se još na širem dubrovačkom području može očekivati obilnija kiša pa i moguće lokalno nevrijeme, a kišovito će biti i u Slavoniji. Drugdje u zemlji, osobito na zapadu, smirivanje i prestanak oborina ili tek povremeno koja kap. Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.9.2025.
6:06
RTL Danas
VrijemeVremenska PrognozaPrognozaDorian Ribarić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx