Još jedna NATO članica podigla borbene avione zbog upada ruskog drona

Rumunjska je podigla borbene avione nakon što je ruski dron narušio njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu. Dron je prešao 10 kilometara unutar Rumunjske i letio iznad zračnog prostora NATO članice 50 minuta. Avioni su pratili dron do granice, gdje je nestao s radara.

Poljska je ranije danas zbog prijetnje od ruskih dronova rasporedila vlastite i savezničke avione te zatvorila zračnu luku u Lublinu - više o tome pročitajte OVDJE. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su protuzračni sustavi u Poljskoj stavljeni u najviši stupanj pripravnosti. "Poljski i saveznički avioni raspoređeni su kao preventivna mjera zbog prijetnje ruskih dronova", rekao je Tusk.

Upad ruskog drona u Poljsku komentirao je i američki državni tajnik Marco Rubio. Nazvao je to "neprihvatljivim", ali je istaknuo da nije jasno je li upad bio namjeran.

"Smatramo da je to neprihvatljiv, nezgodan i opasan razvoj", rekao je Rubio novinarima. "Nema sumnje o tome: dronovi su namjerno poslani. Pitanje je jesu li dronovi ciljano poslani u Poljsku", dodao je.

Podsjetimo, Poljska je odbacila sugestiju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su upadi dronova bili pogreška. Rusija je izjavila da nije imala namjeru gađati mete u Poljskoj.