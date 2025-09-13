Eksplozija u kafiću: Teško ozlijeđeno najmanje 25 osoba, urušio se dio stambene zgrade

U eksploziji plina u kafiću u španjolskoj prijestolnici Madridu u subotu je ozlijeđeno najmanje 25 osoba, od kojih tri teško, priopćile su hitne službe.

Eksplozija se dogodila u 15 sati u madridskoj četvrti Vallecasu, prema hitnim službama.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Španjolski El Pais javlja da je policija izvijestila kako je do eksplozije plina došlo u jednom lokalu u Puente de Vallecasu u Madridu. Eksplozija je zahvatila stambenu zgradu iznad lokala i bar Mis Tesoros pored.

Stanari zgrade tvrde da se radilo o "naseljenom" prizemlju. Eksplozija je srušila dio susjednog ulaza i jedan od zidova bara, što je prema početnim izvješćima sugeriralo eksploziju u potonjem.

Trinaest jedinica civilne zaštite i 17 vatrogasaca stigli su na mjesto događaj zajedno s nekoliko jedinica Hitne službe. Ulica je zatvorena, a policija regulira promet.