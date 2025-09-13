SVE SLUŽBE NA TERENU /

Eksplozija u kafiću: Teško ozlijeđeno najmanje 25 osoba, urušio se dio stambene zgrade

Foto: Screenshot/twitter

Eksplozija je srušila dio susjednog ulaza i jedan od zidova bara, što je prema početnim izvješćima sugeriralo eksploziju u potonjem

13.9.2025.
17:07
Screenshot/twitter
U eksploziji plina u kafiću u španjolskoj prijestolnici Madridu u subotu je ozlijeđeno najmanje 25 osoba, od kojih tri teško, priopćile su hitne službe.

Eksplozija se dogodila u 15 sati u madridskoj četvrti Vallecasu, prema hitnim službama.

Španjolski El Pais javlja da je policija izvijestila kako je do eksplozije plina došlo u jednom lokalu u Puente de Vallecasu u Madridu. Eksplozija je zahvatila stambenu zgradu iznad lokala i bar Mis Tesoros pored.

Stanari zgrade tvrde da se radilo o "naseljenom" prizemlju. Eksplozija je srušila dio susjednog ulaza i jedan od zidova bara, što je prema početnim izvješćima sugeriralo eksploziju u potonjem.

Trinaest jedinica civilne zaštite i 17 vatrogasaca stigli su na mjesto događaj zajedno s nekoliko jedinica Hitne službe. Ulica je zatvorena, a policija regulira promet.

