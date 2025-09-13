Trump objavio dramatično pismo svijetu i NATO-u: 'Spreman sam krenuti - samo recite kad?

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Social dramatično pismo, kako je sam naveo cijelom svijetu.

"PISMO KOJE JE PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP POSLAO SVIM NARODIMA NATO-a I SVIJETU:

"Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a usuglase i počnu činiti isto, te kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, ja sam spreman 'krenuti' kad i vi budete. Samo recite kad?

Vjerujem da će ovo, uz NATO koji kao skupina uvede CARINE OD 50% DO 100% NA KINU, koje bi se u potpunosti povukle nakon što završi rat Rusije i Ukrajine, također uvelike pomoći da se okonča ovaj smrtonosni i SULUDI rat. Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i stisak, nad Rusijom, a ove snažne carine će taj stisak slomiti.

Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga i spasim tisuće ruskih i ukrajinskih života (samo prošlog tjedna izgubljeno je 7.118 života. LUDILO!). Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo trošite moje vrijeme te vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država.

Hvala vam na pažnji u ovom pitanju!

DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA."

Upozorenje Kine SAD-u i Velikoj Brianiji

Inače, Kina je upozorila Veliku Britaniju i SAD nakon što su njihovi ratni brodovi prošli kroz diplomatski isprekidan Tajvanski tjesnac.

Kineskim pomorskim i zračnim snagama naređeno je da prate i upozoravaju dva broda, HMS Richmond i USS Higgins, dok su u petak prolazili kroz prolaz dug 180 km između otoka i kineskog kopna.

Prema Istočnom zapovjedništvu Pekinške Narodnooslobodilačke vojske (PLA), njih dvoje su se bavili "stvaranjem problema i provokacijama".

"Postupci Sjedinjenih Država i Velike Britanije šalju pogrešne signale i potkopavaju mir i stabilnost u Tajvanskom tjesnacu", navodi se u izjavi, a prenosi Sky News.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je plovidba bila rutinska, dodajući da gdje god Kraljevska mornarica djeluje, "to čini u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom i normama te ostvaruje prava slobode plovidbe u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora".

Američko zapovjedništvo za Indo-pacifičke operacije također je opisalo misiju kao rutinski tranzit, opisujući tjesnac kao "izvan teritorijalnog mora bilo koje obalne države".

"Navigacijska prava i slobode u Tajvanskom tjesnacu ne smiju biti ograničene", navodi se u izjavi.

Britanski brod, raspoređen u Istočnom kineskom moru 2021. godine, je fregata tipa 34 ili klase Duke, a američki brod je razarač s navođenim raketama Aegis klase Arleigh Burke (Flight II).

Avioni za Poljsku

Pralelno je objavljeno da će Francuska, Njemačka i Danska dati svoj doprinos u jačanju obrane Poljske od ruskih dronova i to u pogledu borbenih zrakoplova i druge vojne opreme, objavili su čelnici NATO-a na konferenciji za novinare u petak.

Očekuje se i doprinos Ujedinjenog Kraljevstva misiji Eastern Sentry, koja će se postupno proširiti od Arktika na sjeveru do Crnog mora i Sredozemnog mora na jugu kako bi se bolje suprotstavila ruskim dronovima i raketama, donosi The Guardian.

