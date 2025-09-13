Trump objavio dramatično pismo svijetu i NATO-u: 'Spreman sam krenuti - samo recite kad?

'ZAUSTAVITE ZLO' /

Na svojoj društvenoj mreži rekao je da to nije njegov rat, ponovio je da su ga započeli Biden i Zelenski

13.9.2025.
14:26
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Social dramatično pismo, kako je sam naveo cijelom svijetu. 

Objavljeno je: 

"PISMO KOJE JE PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP POSLAO SVIM NARODIMA NATO-a I SVIJETU:

"Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a usuglase i počnu činiti isto, te kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, ja sam spreman 'krenuti' kad i vi budete. Samo recite kad?

Vjerujem da će ovo, uz NATO koji kao skupina uvede CARINE OD 50% DO 100% NA KINU, koje bi se u potpunosti povukle nakon što završi rat Rusije i Ukrajine, također uvelike pomoći da se okonča ovaj smrtonosni i SULUDI rat. Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i stisak, nad Rusijom, a ove snažne carine će taj stisak slomiti.

Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga i spasim tisuće ruskih i ukrajinskih života (samo prošlog tjedna izgubljeno je 7.118 života. LUDILO!). Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo trošite moje vrijeme te vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država.

Hvala vam na pažnji u ovom pitanju!

DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA."

Upozorenje Kine SAD-u i Velikoj Brianiji

Inače, Kina je upozorila Veliku Britaniju i SAD nakon što su njihovi ratni brodovi prošli kroz diplomatski isprekidan Tajvanski tjesnac.

Kineskim pomorskim i zračnim snagama naređeno je da prate i upozoravaju dva broda, HMS Richmond i USS Higgins, dok su u petak prolazili kroz prolaz dug 180 km između otoka i kineskog kopna.

Prema Istočnom zapovjedništvu Pekinške Narodnooslobodilačke vojske (PLA), njih dvoje su se bavili "stvaranjem problema i provokacijama".

"Postupci Sjedinjenih Država i Velike Britanije šalju pogrešne signale i potkopavaju mir i stabilnost u Tajvanskom tjesnacu", navodi se u izjavi, a prenosi Sky News.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je plovidba bila rutinska, dodajući da gdje god Kraljevska mornarica djeluje, "to čini u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom i normama te ostvaruje prava slobode plovidbe u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora".

Američko zapovjedništvo za Indo-pacifičke operacije također je opisalo misiju kao rutinski tranzit, opisujući tjesnac kao "izvan teritorijalnog mora bilo koje obalne države".

"Navigacijska prava i slobode u Tajvanskom tjesnacu ne smiju biti ograničene", navodi se u izjavi.

Britanski brod, raspoređen u Istočnom kineskom moru 2021. godine, je fregata tipa 34 ili klase Duke, a američki brod je razarač s navođenim raketama Aegis klase Arleigh Burke (Flight II).

Avioni za Poljsku

Pralelno je objavljeno da će Francuska, Njemačka i Danska dati svoj doprinos u jačanju obrane Poljske od ruskih dronova i to u pogledu borbenih zrakoplova i druge vojne opreme, objavili su čelnici NATO-a na konferenciji za novinare u petak.

Očekuje se i doprinos Ujedinjenog Kraljevstva misiji Eastern Sentry, koja će se postupno proširiti od Arktika na sjeveru do Crnog mora i Sredozemnog mora na jugu kako bi se bolje suprotstavila ruskim dronovima i raketama, donosi The Guardian.

