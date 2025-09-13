Ubojica Charlieja Kirka mogao bi pred streljački vod? Trump želi da ga smaknu što prije, ali...

Osumnjičeni za ubojstvo Charlija Kirka, Tyler Robinson, mogao bi se suočiti sa strijeljanjem. Ipak, odvjetnici upozoravaju da će pravni proces vjerojatno trajati godinama.

Američki predsjednik Donald Trump više puta pozvao je na "brza suđenja“ u američkom pravosudnom sustavu nakon ubojstva Kirka i Ukrajinke Irine Zarutske koju je navodno šizofrenični muškarac iz čista mira ubio nožem u podzemnoj, kada se vraćala s posla.

Smrtna kazna strijeljanjem?

Robinson (22) se nalazi u pritvoru nakon dramatične potjere u Utahu, koja je završila njegovim uhićenjem nakon šokantnog ubojstva popularnog desničarskog aktivista u srijedu. Protiv njega će, očekuje se, biti podignuta optužnica za teško ubojstvo, a predsjednik Trump pozvao je da mu se izrekne smrtna kazna, piše The Sun.

Inače, Utah je jedna od tri američke savezne države koja dopušta izvršenje smrtne kazne strijeljanjem. Prije nekoliko dana, u Utahu je trebala biti izvršena egzekucija osuđenog ubojice Ralpha Menziesa, ali Vrhovni sud je to spriječio.

Prva egzekucija putem streljačkog voda u SAD-u nakon 15 godina, izvršena je u Južnoj Karolini u travnju.

Trumpova administracija nastoji proširiti primjenu smrtne kazne. Unatoč njegovoj želji za brzom i oštrom pravdom, vodeći odvjetnici upozoravaju da će sudski proces vjerojatno trajati godinama te biti opterećen brojnim pravnim raspravama i žalbama.

Trump je, govoreći u emisiji Fox & Friends, u petak potvrdio Robinsonovo uhićenje i ponovio poziv za brzu pravdu, poput one u Kini. Slične komentare davao je i na društvenim mrežama povodom ubojstva Ukrajinke Irine, što je slučaj za koji je također tražio "brzo suđenje".

Suđenje tek 2026.?

Međutim, iskusni odvjetnik iz Austina, Sam Bassett, za američki The Sun je izjavio da bi cijeli proces mogao potrajati i do pet godina. Čak i ako se slučaj podigne s državne na saveznu razinu, napomenuo je, proces neće ići brzo.

"Bio bih iznenađen ako suđenje bude održano već 2026. godine“, rekao je taj odvjetnik. "Čak i bez smrtne kazne, kad bi optužba bila doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, trebalo bi barem par godina priprema. Realan vremenski okvir za moguću egzekuciju je tri do pet godina."

U proces bi se mogao uključiti i Vrhovni sud SAD-a.

Na konferenciji za novinare u petak, vlasti su potvrdile da je kriminalistička istraga o ubojstvu Kirka, oca dvoje djece, službeno započela, a pravni proces je u tijeku. Bassett, koji je branio klijente u sličnim slučajevima, smatra da element smrtne kazne značajno produljuje cijeli proces.

"Argumenti obrane i tužiteljstva neće biti jednostavni“, kaže odvjetnik iz Teksasa, napominjući da će se i Ministarstvo pravosuđa uključiti u ovaj visokoeksponirani slučaj. Moguće je i da vlasti u Utahu neće htjeti ili neće moći tražiti smrtnu kaznu.

Niz procedura u slučaju smrtne kazne

Floridski odvjetnik Chad Cummings za medij navodi primjer Luigija Mangionea, optuženog za ubojstvo direktora United Healthcarea Briana Thompsona u prosincu u New Yorku – slučaj je prvo vodila država, ali ga je kasnije preuzela savezna vlada. On također smatra a će Robinsonova obrana iznositi duge i složene argumente.

"Uobičajene olakotne okolnosti uključuju traume iz djetinjstva, oštećenje mozga i teške mentalne bolesti“, objašnjava Cummings. "Ključna 'bojišta' bit će stručna neuropsihološka i psihijatrijska svjedočenja, uključujući MRI nalaze, ACE testove i razvojnu povijest."

Iako bi odluka o doživotnoj kazni mogla doći relativno brzo, odluka o smrtnoj kazni mogla bi potrajati godinama. Bit će potrebno angažirati brojne odvjetnike i stručnjake za pomoć u obrani i optužbi.

"Kada se slučaj klasificira kao slučaj smrtne kazne, ulazi se u niz posebnih procedura koje oduzimaju vrijeme“, dodaje odvjetnik. "U državnim tužbama je uobičajeno da slučajevi sa smrtnom kaznom traju dvije do tri godine.“

U međuvremenu, bijes javnosti raste, a Kirkovi pristaše traže trenutačnu akciju i oštru kaznu za Robinsona. Odvjetnik Bassett poziva na smirenost.

„Svaka administracija i Ministarstvo pravosuđa imaju svoje prioritete“, ističe. "Prije Trumpa 2.0, Ministarstvo pravosuđa je vrlo pažljivo biralo slučajeve za smrtne kazne – postojao je višemjesečni proces, komisija i preporuke glavnom državnom odvjetniku. Pretpostavljam da je to ubrzano pod ovom administracijom i vjerojatno mnogo više sklono smrtnoj kazni nego prethodna vlast“, kaže odvjetnik dodajući da svejedno treba osigurati stručnu obranu i stručnjake na sudu, čak i nakon što padne odluka o smrtnoj kazni.

Podsjetimo, Trump je gostujući u emisiji izjavio da u Kini postoje brza suđenja, da se ne čeka "šest godina i ne izmišlja razloge". "Po meni, suđenje treba biti dan nakon uhićenja", izjavio je tom prilikom Trump.

