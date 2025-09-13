Poljska i NATO digli avione zbog prijetnje napada dronovima blizu ukrajinske granice

Poljski i saveznički zrakoplovi privremeno su raspoređeni u "preventivnoj“ operaciji u poljskom zračnom prostoru u subotu zbog prijetnje napada dronovima u susjednim dijelovima Ukrajine javlja Euronews. Izdano je upozorenje koje je trajalo oko dva sata prije nego je otkazano.

Zračna luka u istočnom gradu Lublinu bila je zatvorena u vrijeme izdavanja upozorenja.

Ovaj incident dogodio se nakon što su ruski dronovi prešli u poljski zračni prostor u srijedu, a NATO zrakoplovi presreli i oborili te dronove, dok zabrinutost zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja je započela u veljači 2022., raste.

Izdano upozorenje

Izdata su upozorenja za pet okruga u Lublinskoj pokrajini. Upozorenja, koja su objavljena u postu na X, glasila su: „Prijetnja od napada iz zraka. Koristite ekstremne mjere opreza. Slijedite upute službi. Očekujte daljnje obavijesti.“

„Zbog prijetnje od ruskih dronova koji djeluju u Ukrajini u blizini granice s Poljskom, započete su preventivne zračne operacije – poljske i savezničke – u našem zračnom prostoru. Zemaljski protuzračni sustavi postavljeni su u stanje najveće pripravnosti“, napisao je premijer Donald Tusk u svom postu.

Tusk je kasnije objavio novi post u kojem je rekao: „Nivo prijetnje otkazan. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u operaciji u zraku i na tlu. Ostanimo na oprezu.“

