Nova pravila za vozače: S dozvolom B kategorije moći ćete voziti i ova vozila

Dobre vijesti za sve zaljubljenike u putovanja kamperima. Prema informacijama koje prenosi njemački ADAC, od 2028. godine vozači s vozačkom dozvolom kategorije B moći će upravljati vozilima mase do 4,25 tone. No, ovo pravilo vrijediti samo za one koji su vozački ispit položili nakon 1999. godine, piše Fenix magazin.

Nova pravila dio su revidirane EU Direktive o vozačkim dozvolama, koja je donesena još 2023. godine. Zemlje članice Europske unije imaju rok od deset godina za primjenu, a Njemačka je najavila početak primjene tek od 2028. Do tada, moguće je da će biti uvedeni dodatni uvjeti, poput obavezne obuke ili čak dodatnog ispita.

Ostala prometna pravila za kamp vozila se ne mijenjaju. I dalje vrijede ograničenja za vozila teža od 3,5 tona, uključujući zabranu pretjecanja kamiona te maksimalnu dozvoljenu brzinu od 100 km/h.

POGLEDAJTE VIDEO: Danas su se izvukli s upozorenjem, no dalje prijete kazne. Policija izdala posebno upozorenje vozačima