Rusi izveli lansere na cestu pa simulirali napad na Poljsku: Iskander sije smrt u krugu od 600 km

U okviru zajedničke vojne vježbe s Bjelorusijom 'Zapad 2025', Rusija je izvela simulirani raketni napad na poljski teritorij, piše Defence blog.

Vježbe su uključivale upotrebu balističkih raketnih sustava Iskander raspoređenih u Kalinjingradskoj regiji. Prema scenariju vježbe, ruske raketne jedinice premjestile su se na određene položaje za lansiranje s ciljem izvođenja uzvratnog udara kao odgovor na ono što je opisano kao "agresija neprijateljske države".

Promatrači su primijetili da su lanseri raketa bili postavljeni direktno na javnim cestama s podignutim raketama, spremnima za ispaljivanje, što je dovelo do zatvaranja cesta kako bi se osiguralo područje.

S radijusom od oko 600 kilometara raketni sustavi Iskander mogli bi ugroziti šest članica NATO-a - Poljsku, Litvu, Latviju, Estoniju, Švedsku i Njemačku.

Manevri predstavljaju taktičku probu brzog raspoređivanja i sposobnosti udara protiv potencijalnih ciljeva na teritorij NATO-a, ponajviše Poljske i baltičkih država. Vježba je provedena u bliskoj koordinaciji s bjeloruskim snagama, a regionalni promatrači opisali su je kao provokativnu.

Russia 🇷🇺 is filming the OTRK "Iskander" on the E28 highway (which connects Berlin with Minsk), north of the settlement Kudryavtsevo, Kaliningrad region



6 NATO countries fall within their range and they are Poland, 🇵🇱 Lithuania, 🇱🇹 Latvia, 🇱🇻 Estonia, 🇪🇪 Sweden, 🇸🇪 and… https://t.co/6EfpRnlIwx pic.twitter.com/fD0mHRXVni — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 13, 2025

Vježba 'Zapad 2025'

Zapadni analitičari već dugo upozoravaju da vježba Zapad 2025 služe i strateškoj i političkoj funkciji. Smatraju se ne samo obukom za velike borbene operacije, već i alatima zastrašivanja usmjerenim na susjedne zemlje.

Istočni bok NATO-a sve je glasniji po pitanju prijetnji koje predstavlja ruska vojna aktivnost u blizini granica saveza. Simulacija lansiranja raketa prema Poljskoj - jednoj od ključnih članica NATO-a u prednjem planu - vjerojatno će dodatno povećati pozive za jačanje obrambenog položaja Saveza u regiji.

Moskva tvrdi da su vježbe obrambene prirode. Međutim, odluka o uvježbavanju raketnih operacija usmjerenih na zemlje NATO-a označava eskalaciju i retorike i pripreme bojišta.

Dok se vježba Zapad 2025 nastavlja, prisutnost nuklearnih Iskander sustava u javnosti povećava zabrinutost zbog ruskog korištenja vojnih vježbi kao instrumenta psihološkog pritiska.

Ovaj provokativni manevar stiže nakon nedavnog incidenta u kojem je 15 ruskih dronova prešlo u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije i Ukrajine. Prekogranični upad bespilotnih letjelica, koji se smatra kršenjem suvereniteta, dodatno je povećao napetosti u regiji i dodao kontekst ruskom izboru Poljske kao simulirane mete.

POGLEDAJTE VIDEO: NATO je udario šakom o stol, započela je misija 'Istočni stražar': Evo što to znači za Europu