Zaboravili ste kupiti namirnice? Provjerili smo gdje možete u trgovinu ove nedjelje

Dio trgovaca ove nedjelje zatvorio je svoja vrata, dok su drugi, uključujući i neke pekare, otvoreni zahvaljujući Zakonu koji im omogućuje 16 radnih nedjelja u godini i mogućnosti biranja koje će to biti.

U nastavku donosimo popis većih trgovačkih lanaca u kojima ćete moći nabaviti namirnice za nedjeljni ručak.

Trgovine

Konzum - Ovisno o gradovima, neke su trgovine Konzuma otvorene i ove nedjelje. Lokator trgovina i njihova radna vremena možete provjeriti na stranici trgovačkog lanca OVDJE.

Lidl - Lidl trgovine koja su ove nedjelje otvorene možete pronaći OVDJE.

Spar - Dio Sparovih trgovina je otvoreno, no pripazite - neke rade skraćeno do 18 sati, a druge i kasnije. Cijeli popis trgovina po lokacijama i gradovima možete pronaći OVDJE.

Kaufland - Iz Kauflanda su ranije pozvali kupce da kupnju obave tijekom tjedna jer su sve njihove trgovine zatvorene ove nedjelje.

Plodine - Ovisno o mjestu, dio Supermarketa Plodina je otvoren ove nedjelje od 7 do 22 sata. Detaljan popis po gradovima pronađite na njihovim stranicama.

Studenac - Kao i za prethodni lanac, Studenac je također odlučio da će dio njihovih trgovina ove nedjelje biti otvoren za kupce. Dok su se neki odlučili za rad do 14 sati, drugi će biti otvoreni i do 21 sat, a detaljan popis pogledajte OVDJE.

Eurospin - Svoja vrata kupcima ove nedjelje otvorio je u Zadru, Poreču, Puli, Viškovu, Zagrebu, Ludbregu, Biogradu, Vinkovcima, Đakovu, Dugom Selu, Virovitici i Jastrebarskom. OVDJE provjerite radno vrijeme.

KTC - Svi su supermarketi KTC-a zatvoreni ove nedjelje.

Tommy - Više Tommy trgovina otvoreno je i ove nedjelje u gradovima od Zagreba pa sve do Dubrovnika. Većinom rade do 20 ili 21 sat, uz iznimku nekih poslovnica koje su otvorene do 13 ili 14 sati. OVDJE provjerite radno vrijeme.

