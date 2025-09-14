Indijac u Zadru pitao djevojčicu (12) smije li je poljubiti: 'To nedvojbeno ima spolnu konotaciju'

Na tri mjeseca bezuvjetnog zatvora zbog spolnog uznemiravanja 12-godišnje djevojčice na zadarskom Općinskom sudu nepravomoćno je osuđen 34-godišnji državljanin Indije.

Sve se odigralo zadnjeg dana svibnja oko 16.15 sati na najpoznatijoj zadarskoj gradskoj plaži Kolovare u blizini kafića kada je Indijac, zajedno s dvojicom prijatelja, vidio djevojčicu te joj je, samo u kupaćim gaćicama, prišao i na engleskom jeziku je upitao da li je iz Hrvatske. Bio je pod utjecajem alkohola od 1,05 promila u krvi, a kad mu djevojčica ništa nije odgovorila, upitao ju je da li je ona rasist.

Curica se počela udaljavati od njega, a onda ju je uhvatio za ruku i pitao je smije li je poljubiti i zagrliti. Prestravljena 12-godišnjakinja je počela potezati svoju ruku da se oslobodi, a onda ju je on ponovno pitao za zagrljaj i poljubac, donosi Slobodna Dalmacija.

Odgovorila mu je sad da ne smije da bi je on onda pitao može li joj barem može poljubiti ruku i može li dobiti njezin broj mobitela te ime profila na društvenim mrežama Tik Tok, Snapchat i Instagram. Ona ga je odbila i onda je uspjela istrgnuti ruku te otrčati prema restoranu Kolovare po pomoć.

'Djevojka ga je pogledala'

Okrivljeni Indijac je, nakon uhićenja, u policiji kazao kako je bio na plaži i da zna kako se u hrvatskoj kulturi svi lijepo pozdravljaju, čak i nepoznati, pa je i on usvojio taj dio kulture. Kazao je da je bio na plaži, da ga je ta djevojka pogledala pa ju je pozdravio. Pitao ju je da li je iz Hrvatske, rekao joj je da je iz Indije. Rukovali su se, a kada mu je rekla da ima 12 godina rekao je "u redu" i okrenuo se i otišao. Ne misli da je išta loše napravio jer da jest, otišao bi s tog mjesta. Kazao je da nije istrgla ruku, da sam ima dvije male kćerke od dvije i pol i pet i pol godina, i nikad ne bi napravio ništa za što ga se optužuju.

Usprkos njegovom uvjeravanju, sudac za mladež Davor Dubravica nije mu povjerovao navodeći u svojoj presudi, uz ostalo, kako je notorno da djeca u dobi od 12 godina "izgledaju kao djeca i što svaka odrasla osoba može prepoznati bez obzira na razlike između Hrvatske i Indije".

"Ponašanje u kojem okrivljenik prilazi na plaži djetetu od 12 godina, uspostavlja komunikaciju, drži djetetu ruku, pita dijete može li je poljubiti i zagrliti te pita za broj mobitela i kontakte na društvenim mrežama, nedvojbeno ima spolnu konotaciju", naveo je sudac u presudi.

Dodao je kako okrivljeni nije dodirivao intimne dijelove tijela djeteta niti verbalno izražavao seksualni sadržaj, ali usprkos tome, njegovo ponašanje je "spolne naravi".

