​Hajdaš Dončić poručio Šušnjaru: 'On taj ispit kod većine profesora ne bi prošao'

Foto: Screenshot/rtl Danas

U razgovoru za RTL Danas, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da Vladino postupno povlačenje iz subvencioniranja cijena enerenata neće dovesti do većih računa za plin i struju

14.9.2025.
21:28
danas.hr
Screenshot/rtl Danas
Vlada je najavila rezanje subvencija za plin i struju. Izaći će iz subvencioniranja, kažu, postepeno kako građani i mali poduzetnici ne bi osjetili udar. Do poskupljenja zbog toga, tvrde, ne bi smjelo doći - cijene energenata na svjetskom tržištu već su dulje vrijeme stabilne, a detalji ove značajne promjene bit će predstavljeni idućeg tjedna.

U razgovoru za RTL Danas, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da Vladino postupno povlačenje neće dovesti do računa većih za otprilike 100 eura godišnje za plin i struju. Dapače, izjavio je kako tu mjeru smatra antiinflacijskom. Izjavu šefa SDP-a, Siniša Hajdaša Dončića - da će postepeno popuštanje mjera dovesti do inflatornog udara - je odbacio: 

"Mogu samo reći da je to opet jedna ingeniozna izjava i ideja koja pokazuje svu raskoš njegovog znanja. To vam je u stilu kao što je predlagao, dok je bio ministar, da se monetiziraju hrvatske autoceste. Ova Vlada neće prodavati obiteljsko srebro, vodit će računa o hrvatskim građanima i hrvatskom poduzetništvu", izjavio je Šušnjar u razgovoru za RTL Danas.

Stigao je i odgovor šefa SDP-a. Na tvrdnju Vlade, da mjere neće ubrzati inflaciju, Hajdaš Dončić u intervjuu za RTL Danas, je rekao:

"Ja sam predavao makroekonomiju 20 godina prije nego što sam postao predsjednik SDP-a. Osnovno pravilo koje je u ekonomiji: ako ukidate određeni dio subvencija, to će agregirati dizanje cijena. Svako dizanje cijena u industriji, u energetici, diže inflaciju i poskupiti će neke stvari. Dakle, inflacija će ići gore. I baš sam slušao jedan dan ministra gospodarstva - taj ispit kod većine profesora ekonomije ne bi prošao."

Cijeli intervju s Hajdaš Dončićem možete pogledati OVDJE.

Ante ŠušnjarSiniša Hajdaš DončićSubvencijePlinStruja
