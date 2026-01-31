Liverpool uvjerljiv protiv Newcastlea: Ekitike 'pospremio' dva komada, zabio i Wirtz

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool je u susretu 24. kola kao domaćin svladao Newcastle United sa 4-1.

Gosti su poveli preko Gordona (36), ali Ekitike (41, 43) je vrlo brzo s dva pogotka kreirao preokret pred sam odlazak na odmor da bi Wirtz (67) i Konate (90+3) u nastavku postavili konačni rezultat.

Peti Liverpool sada ima 39 bodova, jedan manje od četvrtog Chelseaja, a jedan vie uz utakmicu više od šestog Manchester Uniteda, dok je Newcastle 10. sa 33 boda.

Vodi Arsenal sa 53 boda, sedam više uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske