SVI NA TRIBINE! /

Vatreno futsal ludilo u Stožicama: Evo kad i s kim fenomenalna Hrvatska igra povijesnu utakmicu

Foto: Voyo

Tko zna, možda i ovi dečki dosanjaju svoj doček na Trgu bana Jelačića

31.1.2026.
21:50
Sportski.net
Voyo
Hrvatska futsal reprezentacija pobijedila je Armeniju 3:0 u četvrtfinalu Europskog prvenstva te je izborila plasman u polufinale. 

Hrvatska je u Žalgirisovom domu do pobjede došla golovima Davida Mataje (3', 16') i Nike Vukmira (7') te izjednačila svoj najveći uspjeh u povijesti, nakon našeg četvrtog mjesta na Euru 2012. u Hrvatskoj.

Nakon uspjeha na Baltiku, Hrvatska seli u Ljubljanu gdje će u srijedu igrati polufinale protiv Španjolske ili Italije. Njihov susret je na rasporedu u nedjelju, dok je polufinalna utakmica na rasporedu 4. veljače u Stožicama. 

U drugom subotnjem četvrtfinalu Francuska je pobijedila Ukrajinu 4:2 nakon produžetaka i revanširala joj se za poraz u utakmici za 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu 2024. godine. Francuzi će u polufinalu igrati s pobjednikom nedjeljnog ljubljanskog dvoboja Portugal - Belgija. 

Hrvatska ima sjajnu generaciju koja je stigla na korak do velikog finala. Očekuje je najteža utakmica dosad, ali dečki su zaslužili da u Ljubljani imaju veliku, ogromnu, pomoć s tribina. Tko zna, možda i oni dosanjaju doček na Trgu bana Jelačića. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske

