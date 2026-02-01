Nakon Mudražije, od Dinama se oprostio i Kulenović

Prometno je jučer bilo u Dinamu. Iz kluba je u Elche otišlo jedno od najskupljih pojačanja u povijesti, Gonzalo Villar, a otišla su i dva velika dinamovca – Robert Mudražija i Sandro Kulenović.

I dok Mudražija pravu priliku nikada nije dobio, što su Dinamu njegovi navijači često i zamjeravali, Kulenović je bio čista suprotnost. Sandro je bio "džoker s klupe", dao je značajan doprinos Dinamu u posljednje tri sezone, a osobito bitan bio je prošle sezone, kada je zabio 22 gola. Često osporavan od samih navijača, Kulenović je za Dinamo zabio 43 pogotka u 127 utakmica, a koliko je samom Kulenoviću svaki od njih značio dovoljno govori i njegov oproštaj od voljenog kluba, koji je u potpunosti drukčiji od načina na koji se od Dinama oprostio Mudražija.

"I svu svoju mladost sam tebi ja dao…

Kada sam kao osmogodišnji dječačić došao u Dinamo,nisam mogao slutit da ću vise od pola života biti u sustavu Dinama. Putovanje u plavom dresu je bilo sve samo ne jednostavno,ali je bilo vrijedno svega. Svih uspona i padova. Suza i krvi. Dinamo me izgradio kao igrača i kao osobu. Kada sam skupljao lopte na utakmicama prve ekipe sanjao sam samo da jedan dan zaigram za Dinamo. Ja sam svoj san živio 127 puta. Igrao jednu ili devedeset minuta davao sam sve što imam. I nikad nisam uzeo ovaj dres zdravo za gotovo niti sam noseći ga išao sa pola gasa. Odlazim miran-jer sam dao svaki dio sebe.Odlazim ispunjen jer sam svoje snove ostvario, živio.

Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. I znam da nije zbogom. Samo doviđenja. Vaš Kule," napisao je u emotivnom videu sada već bivši igrač Dinama.

