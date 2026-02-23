U Hrvatsku stigao novi hibridni SUV: Ima hrpu aduta, može li ugroziti velikane?

KGM je i službeno predstavio novi Actyon Hybrid, hibridni SUV nove generacije koji je od dostupan u prodajnim salonima.

Riječ je o modelu koji donosi kombinaciju upečatljivog dizajna, napredne hibridne tehnologije i visoke razine udobnosti, uz naglasak na učinkovitost i održivu mobilnost.

Actyon Hybrid u ponudi marke pozicioniran je iznad modela Korando i nedavno lansiranog Torres Hybrida, a duljinom od 4,74 metra ulazi u segment prostranih urbanih SUV-ova s izraženim coupe karakterom.

Foto: Bojan Terglav

Coupe silueta i prepoznatljivi detalji

Novi Actyon Hybrid temelji se na KGM-ovoj dizajnerskoj filozofiji 'Praktična kreativnost'. Automobil karakterizira ga dinamična, kosa linija krova koja se proteže prema stražnjem dijelu vozila, stvarajući elegantnu coupe siluetu, dok voluminozni stražnji dio naglašava robustan SUV identitet.

Prednji dio obilježen je svjetlosnim potpisom i detaljima inspiriranima korejskom zastavom, što dodatno naglašava identitet marke. Horizontalno oblikovana svjetla i istaknute linije poklopca motora daju vozilu snažan i samouvjeren nastup, bez suvišnih vizualnih elemenata.

Bočni profil ističe se crnim sjajnim detaljima i 20-inčnim dijamantno brušenim aluminijskim naplatcima, dok stražnji dio naglašavaju horizontalna svjetla i visoko postavljen spojler koji doprinosi aerodinamici.

Foto: Bojan Terglav

Horizontalna elegancija i digitalna tehnologija

Kabina je koncipirana prema načelu horizontalne stabilnosti, s naglaskom na prostranost i preglednost. Dominira panoramski zaslon koji objedinjuje 12,3-inčni digitalni instrumentni klaster i 12,3-inčni infotainment sustav visoke rezolucije.

Korišteni su mekani materijali, detalji od brušene kože i precizno prošiveni elementi, dok ambijentalna rasvjeta nudi čak 32 boje prilagodbe. Središnja konzola „lebdećeg“ dizajna dodatno naglašava osjećaj prostora, a unaprijeđeni pretinci i držači za čaše povećavaju praktičnost.

Prednja sjedala su električno podesiva u osam smjerova, uz ventilaciju i grijanje, dok se stražnja mogu naginjati do 32,5 stupnjeva. Poseban adut je i prtljažnik: 668 litara s podignutim stražnjim sjedalima te do 1.568 litara uz potpuno preklapanje drugog reda, čime Actyon Hybrid konkurira i većim SUV modelima.

Foto: kgmobility.hr

Gotovo električno iskustvo vožnje

Srce modela čini KGM-ov Dual Tech Hybrid sustav razvijen u suradnji s tvrtkom BYD. Riječ je o serijsko-paralelnom hibridnom pogonu koji kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor i dva elektromotora uz e-DHT hibridni mjenjač.

Benzinski motor razvija 150 KS i 220 Nm okretnog momenta te često djeluje kao generator za punjenje baterije i napajanje elektromotora. Pogonski elektromotor snage 130 kW (do 177 KS i 300 Nm) osigurava snažno ubrzanje i linearan odziv.

Potpuno električna vožnja moguća je do brzine od 100 km/h, dok sustav automatski upravlja s čak devet načina rada (EV, serijski hibridni, paralelni i drugi), prilagođavajući se uvjetima vožnje bez intervencije vozača.

Kombinirana potrošnja prema WLTP-u kreće se između 5,9 i 6,1 l/100 km, dok u gradskoj vožnji vozilo do 94 posto vremena može raditi u EV načinu.

Foto: Bojan Terglav

Učinkovitost i tehnologija

Actyon Hybrid koristi bateriju kapaciteta 1,83 kWh te 12V LFP niskonaponsku bateriju koja smanjuje masu i povećava pouzdanost pri niskim temperaturama. Regenerativno kočenje dostupno je u tri razine, uz pametni sustav koji automatski prilagođava intenzitet usporavanja prema udaljenosti do vozila ispred.

Zvučna izolacija i dodatni materijali za apsorpciju buke osiguravaju tihu vožnju, dok pametni frekvencijski prigušivači na ovjesu poboljšavaju stabilnost i udobnost na neravnim podlogama.

Foto: kgmobility.hr

Svestranost i sposobnosti

Osim urbanog karaktera, Actyon Hybrid nudi i ozbiljne SUV mogućnosti:

- vučna snaga do 1,3 tone (s kočnicom)

- razmak od tla 205 mm

- gaz do 250 mm

- kut prilaza 19,7° i odlaska 22,9°

Time je spreman i za zahtjevnije terenske izlete.

Foto: kgmobility.hr

Infotainment i sigurnosni sustavi

Multimedijski sustav uključuje:

- dvostruki 12,3-inčni zaslon

- TomTom navigaciju

- Android Auto i Apple CarPlay

- 360° kameru

- DAB/AM/FM radio i Bluetooth

- USB-C priključke

Sustav omogućuje podijeljeni prikaz zaslona i brzi pristup ključnim funkcijama poput načina vožnje, kontrole spuštanja nizbrdo ili parkirnih asistencija.

Cijena? Ispod 47.000 eura

Novi KGM Actyon Hybrid donosi kombinaciju atraktivnog coupe dizajna, naprednog hibridnog pogona i bogate opreme. S naglaskom na elektrificiranu vožnju, ali bez odricanja od SUV praktičnosti i svestranosti, predstavlja važan korak marke KGM prema širenju ponude održivih modela na europskom tržištu. Na hrvatsko tržište Actyon Hybrid bit će dostupan u dvije verzije koje se razlikuju samo u materijalu sjedala. Tako preporučena cijena verzije s TPU sjedalima iznosi 46.499 eura, okd je verzija s kožnim sjedalima 500 eura skuplja i iznosi 46.999 eura.

