Retrogradni Merkur otvara stare rane: Ovi znakovi uskoro dobivaju poruku od bivših

Spremite se za nostalgično putovanje u prošlost jer se bliži prvi retrogradni Merkur u 2026. godini. Ovaj astrološki fenomen, poznat po izazivanju kaosa u komunikaciji i tehnologiji, počinje 26. veljače i traje sve do 20. ožujka, a odvijat će se u sanjivom i emotivnom znaku Riba.

Kada planet komunikacije putuje unatrag kroz najintuitivniji vodeni znak, granice između prošlosti i sadašnjosti postaju nejasne, a potisnute emocije i neriješeni odnosi izbijaju na površinu.

Retrogradni Merkur u Ribama često je sinonim za povratak duhova prošlosti, a ponajviše bivših ljubavi. Stare poruke, sjećanja i osjećaji koji su dugo bili zatomljeni sada se vraćaju, no to ne mora nužno značiti da svemir želi da obnovite staru vezu.

Ponekad je susret s prošlošću samo test našeg napretka i prilika za konačno zatvaranje starih priča kako bismo mogli krenuti naprijed. Ipak, za četiri horoskopska znaka ovaj će period biti posebno intenzivan, a poziv ili poruka od bivšeg partnera gotovo je neizbježna.

Ribe (18. veljače – 20. ožujka)

Kako se retrogradni Merkur odvija upravo u vašem znaku, vi ste u samom epicentru ovog kozmičkog preokreta. Za vas će ovaj period biti duboko introspektivan, brišući granice između snova i jave. Nije isključeno da vam se bivša ljubav prvo pojavi u snu, a zatim i kroz iznenadnu poruku koja će djelovati gotovo nestvarno.

Budući da je i Venera, planet ljubavi, ušla u vaš znak 10. veljače, vaša privlačnost je na vrhuncu i doslovno zračite magnetskom energijom, što dodatno privlači ljude iz prošlosti.

Ovaj povratak može biti prilika da riješite nedovršene poslove i dobijete odgovore koje dugo tražite. Ipak, ključno je ostati iskren prema sebi, čak i ako je bijeg u romantičnu fantaziju primamljiviji.

Vjerujte svojoj intuiciji; ona će vam nepogrešivo reći je li riječ o pravoj prilici ili samo o lekciji koju trebate naučiti.

Foto: Shutterstock

Djevica (22. kolovoza – 22. rujna)

Za vas, pedantne djevice, kojima vlada Merkur, svaki njegov retrogradni hod donosi posebne izazove. Ovoga puta, on aktivira vašu sedmu kuću, koja upravlja partnerstvima i brakom, što vas čini iznimno osjetljivima na neriješene odnose.

Stare rane mogle bi se ponovno otvoriti, a bivši partner mogao bi se pojaviti sa željom da raspravite o prošlim sukobima ili čak zatražiti drugu priliku. Astrolozi upozoravaju da je ovo svojevrsni posljednji test svemira prije nego što zakoračite u novu, zreliju fazu svog ljubavnog života.

Bit će primamljivo oživjeti staru vezu, no važno je prisjetiti se razloga zbog kojih je do prekida uopće došlo. Kao što ljubavni horoskop za veljaču nalaže, ovo je vrijeme za postavljanje jasnih granica i namjera. Ponekad osoba iz prošlosti nije srodna duša, već samo važna lekcija o tome što uistinu zaslužujete.

Škorpion (23. listopada – 22. studenog)

Škorpioni će ovaj retrogradni period doživjeti u svojoj petoj kući, sektoru romantike, strasti i zadovoljstva, što je klasičan recept za povratak starih ljubavi.

Pripremite se na intenzivne emocije i nalet nostalgije koji bi mogli zamagliti vašu inače oštru prosudbu. Vrlo je vjerojatno da ćete bivšeg partnera sresti sasvim slučajno, na nekom zabavnom događaju ili mjestu gdje se osjećate opušteno. Taj susret mogao bi u trenutku probuditi staru strast, no nemojte dopustiti da vas ponese trenutak.

Ovaj povratak ima dublju svrhu, a to je da vam otkrije istinu o vašem prošlom odnosu, istinu koju možda prije niste bili spremni vidjeti. Iskoristite ovu priliku za duboku analizu i shvatite zašto vas i dalje privlači određeni tip odnosa.

Ovo je mjesec za iscjeljivanje rana, a ne za njihovo ponovno otvaranje.

Foto: Shutterstock

Blizanci (20. svibnja – 20. lipnja)

Poput djevica, i vama vlada Merkur, stoga svaki njegov retrogradni ples osjećate snažnije od većine. Iako će ovaj tranzit utjecati i na vašu karijeru i javni imidž, njegov najjači odjek osjetit će se u preispitivanju prošlih veza.

Nedovršene ljubavne priče i razgovori koji su ostali visjeti u zraku sada dolaze na naplatu. Informacije koje su prije bile skrivene ili prešućene mogle bi konačno izaći na vidjelo i pružiti vam novu perspektivu. Bivši partner mogao bi vas kontaktirati s potrebom da nešto razjasni, što vama, znatiželjnim blizancima, može biti teško ignorirati.

Ključno je da kažete ono što doista osjećate i mislite. Značajna osoba iz vaše prošlosti sada je spremna čuti vašu stranu priče, a ishod tog razgovora mogao bi definirati vašu budućnost.