Retrogradni Merkur udarat će punom snagom: Ovim znakovima stiže pravi kaos bez predaha

Pripremite se za kozmički zaokret jer nam se približava prvi retrogradni Merkur u 2026. godini. Planet komunikacije, tehnologije i putovanja započet će svoj prividni hod unatrag 26. veljače i ostat će u tom stanju sve do 20. ožujka.

Ovaj astrološki fenomen, poznat po stvaranju kaosa, nesporazuma i tehničkih kvarova, ovoga će se puta odvijati u sanjivom i intuitivnom znaku Riba, što donosi jedinstven spoj izazova i prilika za duboki unutarnji rad.

Dok mnogi s nelagodom dočekuju ovaj period, on je zapravo prilika da usporimo, preispitamo svoje planove i dovršimo započete poslove.

Umjesto pokretanja novih projekata, zvijezde nam savjetuju da se posvetimo reviziji, refleksiji i obnavljanju. Ipak, neki će znakovi osjetiti turbulencije znatno snažnije od drugih.

Što donosi Merkur u vodenom znaku Riba?

Za razliku od drugih retrogradnih ciklusa, ovaj u ribama stavlja naglasak na emocije, intuiciju i duhovnost. Merkur se u ovom znaku ne osjeća "kao kod kuće", jer njegova analitička priroda teško funkcionira u intuitivnim i nejasnim vodama riba.

Zbog toga možemo očekivati da će granice između činjenica i osjećaja postati zamagljene. Komunikacija će biti podložnija pogrešnim interpretacijama, a ono što netko kaže možda neće odgovarati onome što uistinu misli ili osjeća.

Ovaj tranzit potiče nas da zaronimo u vlastitu podsvijest, suočimo se sa starim emocionalnim ranama i preispitamo svoje snove. Kreativnost će biti na vrhuncu, ali će nedostajati praktičnosti i fokusa.

Ključ za preživljavanje ovog perioda leži u strpljenju i suosjećanju, kako prema drugima, tako i prema sebi. Prema nekim astrološkim analizama, ovo je idealno vrijeme za vođenje dnevnika, meditaciju i bavljenje umjetnošću, jer se tako najbolje kanalizira zbunjujuća energija.

Znakovi na udaru: tko će najviše osjetiti pomutnju?

Iako će svi osjetiti utjecaj retrogradnog Merkura, četiri znaka zodijaka naći će se u središtu kozmičke oluje. Njihova veza s Merkurom ili pozicija u odnosu na Ribe čini ih posebno osjetljivima na nadolazeće izazove.

Ribe: Domaćini retrogradnog plesa

Kako se cijeli ovaj astrološki događaj odvija u vašem znaku, vi ćete ga osjetiti najosobnije. Može se javiti osjećaj zbunjenosti oko vlastitog identiteta i smjera u kojem se krećete.

Riječi će vam teže polaziti s usana, a drugi bi vas mogli pogrešno shvatiti, što će dodatno testirati vaše strpljenje. Ovo je vrijeme za duboku introspekciju, a ne za donošenje velikih odluka. Dopustite si odmor i ne forsirajte ništa.

Foto: ChatGpt

Blizanci i djevica: Vladar Merkur unosi nemir

Budući da je Merkur vaš vladajući planet, svaki njegov retrogradni hod za vas predstavlja veliki izazov. Blizanci, kao zračni znak koji vlada komunikacijom, mogli bi se suočiti s ozbiljnim nesporazumima u društvenim i poslovnim odnosima.

Tehnologija bi vam mogla otkazivati poslušnost, a planovi za putovanja mogli bi se zakomplicirati. Djevice će, s druge strane, osjetiti kaos u području organizacije i svakodnevnih rutina.

Vaša potreba za redom i preciznošću bit će na velikom testu dok se budete borili s kašnjenjima i neočekivanim pogreškama.

Foto: ChatGpt

Strijelac: Izazovi na osobnoj i profesionalnoj osi

Strijelci će osjetiti tenziju jer se retrogradni Merkur nalazi u kvadratu s vašim znakom. Ovaj aspekt donosi izazove u području doma, obitelji i karijere. Mogući su nesporazumi s članovima obitelji ili problemi vezani uz nekretnine.

Na poslu bi moglo doći do zastoja u projektima ili nerazumijevanja s nadređenima. Vaš urođeni optimizam mogao bi biti poljuljan, stoga je važno da ostanete prizemljeni i ne donosite ishitrene zaključke.