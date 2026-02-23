Gori srce ruske naftne mreže! Dronovi pogodili postaju koja 'hrani' Družbu

Dronovi su u noći na 23 veljače pogodili glavnu naftnu crpnu stanicu Kaleikino u blizini Almetjevska u Tatarstanu. Riječ je o ključnom središtu opskrbe energijom za naftovod Družba, objavio je portal Militarnyi.

Nakon udara, na postaji je izbio veliki požar, koji su mogli vidjeti lokalni stanovnici. Objekt je u vlasništvu ruskog operatera naftovoda Transnjeft.

U međuvremenu, ruske vlasti potvrdile su da je objekt pogođen. Dužnosnici su rekli da je požar izbio na prostorijama tvrtke kao posljedica pada krhotina drona.

Ukrainian drones hit the "Kalinino" Oil Refinery in Russia’s Tatarstan, which also serves as a Druzhba‑1 oil pumping station. pic.twitter.com/767bGHPcT4 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 23, 2026

"Dežurni sustavi protuzračne obrane neutralizirali su bespilotnu letjelicu u nebu iznad Almetjevskog okruga. Kao posljedica pada krhotina u industrijskoj zoni izbio je lokalizirani požar", izjavila je lokalna uprava.

Ključno transportno čvorište

Crpna stanica za naftu Kaleikino glavni je objekt u području Almetjevska u Republici Tatarstan.

Ovo ključno transportno čvorište, prema navodima ovog portala, prima i miješa naftne tokove različite kvalitete iz Zapadnog Sibira, Tatarstana, Udmurtije i Baškortostana, a zatim ih dovodi u glavne ogranke naftovoda. U normalnim uvjetima rada, postaja prima i pumpa otprilike 350.000 tona dnevno (što je ekvivalentno oko 4,2 milijuna tona godišnje).

🔥 Ukrainian drones hit oil infrastructure in Tatarstan



Overnight, the “Kaleikino” oil pumping station in Tatarstan — located near Almetyevsk and part of a major trunk pipeline system — was attacked.



A massive fire broke out after the strike, with a column of smoke visible for… pic.twitter.com/iSYhGoLcKR — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

Kroz postrojenje prolaze rute koje opskrbljuju lokalne rafinerije - uključujući rafineriju Nižnjekamsk - kao i tranzitne i izvozne linije.

Stanica Kaleikino neizravno opskrbljuje naftovod Družba, jer formira i "hrani" dio tokova nafte koji kasnije ulaze u ovaj sustav.

Stanica prima sirovu naftu s polja u Tatarstanu, Baškiriji, susjednim regijama i unutarnjim magistralnim naftovodima. Čvorište zatim distribuira te tokove: dio ide u ruske rafinerije u Nižnjekamsku i Samari, dok se drugi dio kreće prema zapadu preko naftovoda Samara-Uneča prema naftovodu Družba.

