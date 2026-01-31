Mudražija poslao poruku nakon odlaska na posudbu

Nakon što je ranije Dinamo potvrdio odlazak Roberta Mudražije na posudbu u ciparski AEK iz Larnace sada se oglasio i sam Mudražija.

Veznjaku očito nije dobro sjeo način na koji se Dinamo oprostio s njim, ili možda način na koji je bio tretiran u Maksimiru. Mudražija je u Dinamo stigao ovog ljeta za 500 tisuća eura iz Lokomotive, ali taj je transfer dogovoren prije dolaska Zvonimira Bobana u klub. Ove je sezone popularni 'Mudri' odigrao samo 132 minute – premalo ako se pita navijače. A s tim se vjerojatno slaže i sam Mudražija, koji je samo stavio emotikon zamišljenog smajlića na Dinamovu objavu oproštaja od igrača.

Foto: Screenshot/instagram: Robertmudrazija

"Robert Mudražija plavi će dres zamijeniti žuto-zelenim i karijeru nastaviti na Cipru, u redovima AEK-a iz Larnace.

'U ovo kratko vrijeme Mudri je svojim radom i ponašanjem pokazao koliko voli Dinamo i zahvalni smo mu na svemu. Velika konkurencija i naš sustav igre nisu bili na njegovoj strani. AEK-u i Robertu želimo sve najbolje u novoj nogometnoj avanturi', izjavio je ovom prigodom predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.

GNK Dinamo zahvaljuje Robertu na dosadašnjem doprinosu Klubu te mu želi svu sreću i mnogo uspjeha u budućnosti!", stoji u "spornoj" objavi Dinama.

