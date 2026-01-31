Sve je spremno: Hrvatska uskoro kreće u boj za polufinale protiv opasnog protivnika

Hrvatska futsal reprezentacija od 19:00 sati igra protiv Armenije za prolaz u polufinale Europskog prvenstva u futsalu. Prijenos utakmice gledajte ekskluzivno na platformi VOYO.

Četvrtfinale Europskog prvenstva u futsalu 0 Hrvatska : 0 Armenija

Najava

Hrvatska futsal reprezentacija večeras od 19:00 sati igra iznimno važan četvrtfinalni susret Europskog prvenstva protiv Armenije, jednog od najvećih iznenađenja turnira. Nakon punih 12 godina čekanja, Hrvatska je napokon prošla grupnu fazu i izborila mjesto među osam najboljih reprezentacija Europe, a sada lovi plasman u polufinale.

Put do nokaut-faze bio je zahtjevan i bez prava na pogrešku. U skupini A prvo mjesto osvojila je Francuska, dok je Hrvatska završila kao drugoplasirana ispred Latvije i Gruzije. Armenija je, s druge strane, ostavila snažan dojam u skupini B, koju je prošla ispred Ukrajine, dok su Litva i Češka ostale bez četvrtfinala.

Četvrtfinalni dvoboji igraju se ovog vikenda, a hrvatski nastup na rasporedu je u subotu, 31. siječnja, s početkom u 19:00 sati. Utakmicu možete pratiti isključivo na platformi VOYO, gdje naše reprezentativce čeka borba za mjesto u samoj završnici Europskog prvenstva.

