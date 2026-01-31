Svjetski prvak o Hrvatskoj: 'Igramo jako dobro, a naš idući protivnik nije me iznenadio'

Hrvatska futsal reprezentacija je nakon 12 godina prošla skupinu na Europskom prvenstvu. U borbi za polufinale naši će reprezentativci igrati protiv Armenije, a dvoboj s iznenađenjem skupine B za Net.hr najavljuje trener HMNK Rijeke Alen Jukić.

Foto: Hmnk Rijeka

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Legenda sporta

Jukić je ikona hrvatskog futsala. Trener s dugogodišnjim iskustvom je kao vratar bio na Svjetskom prvenstvu 2000. godine u Gvatemali, a godinu dana kasnije predstavljao je Hrvatsku i na Europskom prvenstvu u Rusiji. Nakon mirovine je ostao u futsalu i izgradio još veće ime nego što je imao kao igrač. Trenirao je Patriot i Uspinjaču, a onda je kasnije, u samim počecima priče preuzeo Futsal Dinamo.

Foto: Voyo

Danas Jukić vodi HMNK Rijeku, klub koji je do prije dvije godine igrao u drugoj ligi. Jukić je u klub došao prošle sezone i završio osmi – mjesto koje vodi u playoff. Ove je godine pak Rijeka samo dva boda udaljena od prvog mjesta na kojem se trenutno nalaze s 22 boda Olmissum i upravo Jukićev bivši klub Dinamo. A Jukić je između Dinama i Rijeke istovremeno bio i izbornik Zagrebačkog sveučilišta, s kojim je 2024. postao svjetski prvak, a 2022. prvak Europe.

Utakmicu Hrvatska-Armenija igra se u subotu od 19:00. Utakmicu gledajte na platformi VOYO ili pratite putem tekstualnog prijenosa na portalu Net.hr

Stoga je malo tko adekvatniji da nam najavi utakmicu koja bi Hrvatskoj značila prvu utakmicu za medalju od 2012.

"Po meni smo i očekivano s obzirom na to protiv koga smo igrali. Vidjeli smo na primjeru Francuske da smo naučili nešto iz prijašnjih utakmica s tom reprezentacijom, dok bismo Gruziju, da smo igrali više od jedne utakmice, pobijedili u svakoj. Tek u utakmici protiv Latvije se posložilo i u njoj smo potvrdili našu kvalitetu i dobru igru," započeo je s analizom Jukić, kojeg nije iznenadila Armenija.

"Definitivno je da se 'karta Europe' malo promijenila po pitanju futsala, zato mi i nije toliko iznenađujuća Armenija. Gledao sam dio njezinih utakmica protiv Ukrajine i Češke i stvarno su ih odlično odradili. Igraju jako dobro i zaslužili su biti tu gdje jesu," rekao je Jukić.

Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Zamolili smo našeg sugovornika i da prokomentira pojedince. Specifično vratara Antu Piplicu i Nikolu Gudasića. Njih dvojica su se našla na popisu izbornika Marinka Mavrovića za Europsko, ali i izbornika Jukića za Svjetsko prvenstvo.

"S Piplicom sam prvi kontakt ostvario već u juniorima i stvarno je jako dobar. Dosta je napredovao. Zapravo svi su jako napredovali i drago mi je vidjeti kako su se posvetili ovom sportu i kako im se to sve sada vraća," kaže nam trener Rijeke.

Zanimljivo, izbornik Jukić je na Svjetskom prvenstvu vodio i Matea Mužara, koji se našao na pretpozivu za ovo Europsko prvenstvo, dok je 2022. vodio i Davida Mataju. Inače, to nije specifičnost hrvatske futsal reprezentacije, već gotovo svaka sveučilišna reprezentacija ima nekoliko jakih imena, pa je samim time i uspjeh veći.

'Futsal raste'

Upravo je taj rast profesionalizma bio razlog za preusmjerenje razgovora ka stanju u hrvatskom futsalu općenito. U samo nekoliko godina ovaj je sport "eksplodirao" i postao najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj, a trener Jukić je u njemu od samih početaka.

"Da, mi koji smo tu od početaka malo drukčije gledamo na to. Kada je ta priča tek počinjala gotovo nitko nije bio profesionalan, a sada su gotovo svi igrači profesionalci. Treniraju dvaput dnevno, igrači su 'skroz unutra' i sada je sve to puno ozbiljnije," objašnjava nam naš sugovornik.

Za kraj razgovora zamolili smo Alena da nam ispriča malo i o Rijeci. Klub koji je prije dvije godine igrao drugu ligu i koji je osnovan u ožujku 2021. danas se bori za naslov prvaka. Kako je to moguće?

"Rijeku pratim od kada se osnovala. Bilo je kontakata već i ranije zbog razvoja juniora, a kada su me nazvali za trenera bilo mi je samo bitno da nema repova s bivšim trenerom. Kada sam uvidio da nema, odmah sam prihvatio jer sam vidio priliku da učinimo nešto veliko. Svi u klubu dobro rade, organizacija je na razini, a sada hoćemo li već ove godine biti prvaci, to ćemo vidjeti tek na kraju sezone. Ima tu nekoliko klubova koji to žele uspjeti, ali samo jedan može."

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur puknuo pred polufinale: 'Igrači nisu reklama!'