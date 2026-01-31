FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVRŠIO U PRITVORU /

Sinjski diler pao s kokainom i snajperom

Sinjski diler pao s kokainom i snajperom
×
Foto: Pu Splitsko Dalmatinska

Oduzeto mu je 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.

31.1.2026.
15:02
Hina
Pu Splitsko Dalmatinska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kod pritvorskog nadzornika završio je 42-godišnjak iz Sinja kod kojega je policija ​u petak pronašla nešto više od 3,5 kilograma kokaina​, te poluautomatski snajper M76​, doznaje se u subotu u splitskoj policiji. 

Posao hvatanja sinjskog dilera odradili su policajci splitsko-dalmatinske Službe kriminaliteta droga koji su nad 42-godišnjakom dovršili kriminalističko istraživanje. Sumnjiče ga da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Na području Sinja su proveli pretragu stana zgrade u izgradnji i utvrdili da je u stanu držao kokain. Oduzeto mu je 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.

Osim droge policija je tijekom pretrage još pronašla i ​poluautomatski snajper M76 čije posjedovanje je građanima zabranjeno.

Uz kaznenu prijavu u subotu je predan pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Deset novih droga preplavilo Hrvatsku, roditelji oprez: 'Počinju s 15 godina'

SinjSnajperDilerKokain
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAVRŠIO U PRITVORU /
Sinjski diler pao s kokainom i snajperom