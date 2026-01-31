Sinjski diler pao s kokainom i snajperom
Oduzeto mu je 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.
Kod pritvorskog nadzornika završio je 42-godišnjak iz Sinja kod kojega je policija u petak pronašla nešto više od 3,5 kilograma kokaina, te poluautomatski snajper M76, doznaje se u subotu u splitskoj policiji.
Posao hvatanja sinjskog dilera odradili su policajci splitsko-dalmatinske Službe kriminaliteta droga koji su nad 42-godišnjakom dovršili kriminalističko istraživanje. Sumnjiče ga da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Na području Sinja su proveli pretragu stana zgrade u izgradnji i utvrdili da je u stanu držao kokain. Oduzeto mu je 3 kilograma i 533 grama kokaina spakiranog u tri vakumirana paketa i dvije vrećice, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.
Osim droge policija je tijekom pretrage još pronašla i poluautomatski snajper M76 čije posjedovanje je građanima zabranjeno.
Uz kaznenu prijavu u subotu je predan pritvorskom nadzorniku.
