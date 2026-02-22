FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Neočekivane ruže spasa stižu u vilu: 'Znači li ovo da samo jedna cura ostaje?'

Neočekivane ruže spasa stižu u vilu: 'Znači li ovo da samo jedna cura ostaje?'
×
Foto: RTL

Na Kreti svaki dan nosi nova uzbuđenja, a pravila kojima su se Petar, Karlo i djevojke vodili na početku više ne vrijede.

22.2.2026.
11:31
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U nešto drukčijem okruženju kandidatkinje su dobile priliku kakvoj se nisu nadale i ne neke od njih ne znaju kako se postaviti.

Situacija je nepredvidiva, ulozi sve veći, a povučenost bi se nekima mogla obiti o glavu.

Uz to, slijede novi razgovori jedan na jedan, ali i nova iznenađenja. Neočekivane ruže spasa stižu u vilu. Kome su namijenjene i što znače, pitaju se sve kandidatkinje, a teorija je mnogo: „Srce mi je krenulo lupati. Znači li ovo da samo jedna cura ostaje, da sve idemo doma?“ 

Pred Petrom i Karlom važna je odluka u koju ni oni nisu posve sigurni...

 

Što slijedi, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ

 

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx