Crna folija, ručne pile, pištolji i prijetnje smrću: Slučaj mučenja Hrvata dobio nastavak

Na Zemaljskom sudu u Beču u petak je 57-godišnji državljanin Crne Gore oslobođen optužbi da je sudjelovao u otmici povezanoj s ozloglašenim kavačkim klanom. Prema optužnici, muškarac je u ožujku 2020. godine navodno imao ulogu nadzornika tijekom zatočenja žrtve, no sud je zaključio da za to nema dovoljno dokaza.

"Polazimo od toga da pripadate toj skupini", naveo je predsjedavajući sudac u obrazloženju presude. Ipak, dodao je kako "ne postoji dokaz da je optuženi sudjelovao u otmici". Oslobađajuća presuda stoga je donesena po načelu "u dvojbi u korist optuženika", javlja Heute.

Slučaj se odnosi na otmicu iz 2020. godine. Tada 41-godišnji hrvatski državljanin namamljen je u Beč pod izlikom poslovnog sastanka te odveden u unajmljeni apartman na Rudolfsplatzu. Ondje su njega i njegovu pratnju napadači svladali, vezali, fizički zlostavljali i prijetili im smrću.

Apartman je bio obložen crnom plastičnom folijom, a u prostoriji su se nalazile ručne pile i pištolji. Cilj otmice bio je iznuditi visoku svotu novca od poslovnog partnera žrtve. Zatočenici su na kraju uspjeli napustiti apartman živi, nakon što je obećana isplata od 750.000 eura. Naknadno je u Zagrebu, prema navodima optužbe, predano 100.000 eura.

U cijeli slučaj bilo je uključeno ukupno sedam osoba. Dvojica optuženika već su u studenome pravomoćno osuđena na kazne zatvora od šest, odnosno sedam godina.

Državno odvjetništvo podnijelo žalbu

Optuženi 57-godišnjak tijekom suđenja bio je pod posebnim mjerama osiguranja – na sud su ga dopratila šestorica maskiranih pripadnika specijalne pravosudne jedinice, a bio je vezan sigurnosnim pojasom oko trbuha.

Nakon izricanja presude zahvalio je sudu riječima: „Želio bih zahvaliti na korektnom i poštenom suđenju.“Državno odvjetništvo odmah je podnijelo žalbu za poništenje presude.

Kavački klan, koji djeluje iz Crne Gore, od 2014. godine vodi otvoreni mafijaški rat sa suparničkim škaljarskim klanom, također podrijetlom iz Kotora. Sukob je izbio nakon nestanka pošiljke od 200 kilograma droge u Španjolskoj, a cilj je prevlast na europskom narkotržištu. U obračunima diljem svijeta dosad je ubijeno oko 80 osoba, u pucnjavama, mučenjima i ciljanim bombaškim napadima.

