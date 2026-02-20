Osuđen za ubojstvo djevojke. Javila se njegova bivša: 'I mene je ostavio samu i uplakanu'

Austrijski sud kasno u četvrtak proglasio je 37-godišnjeg planinara-amatera krivim za ubojstvo iz nehaja zbog smrti njegove djevojke od hladnoće u blizini najvišeg austrijskog vrha, pošto ju je ostavio kako bi potražio pomoć jer nije imala snage nastaviti uspon.

Slučaj je neobičan, jer iako su nesreće pri penjanju česte, kazneni progoni za njih su rijetki, čak i u situacijama poput potonje, u kojoj je napravljen niz pogrešaka.

Sud u Innsbrucku izrekao je Austrijancu uvjetnu kaznu zatvora od pet mjeseci i novčanu kaznu od 9.400 eura zbog izazivanja njezine smrti u siječnju 2025. grubim nemarom, za što je predviđena maksimalna zatvorska kazna od tri godine.

Objavljeni detalji slučaja

Suđenje je otvorilo pitanja o opsegu pravne odgovornosti u visokim planinama, inherentno opasnom okruženju koje penjači uglavnom istražuju na vlastitu odgovornost.

Nakon cjelodnevnog penjanja u kojem su znatno kasnili s planom rute, 33-godišnja žena bila je iscrpljena i nije se više mogla penjati na visini oko 50 metara ispod vrha planine Grossglockner u ledenoj zimskoj noći, čulo se na sudu.

Okrivljenik, identificiran kao Thomas P., ostavio je svoju djevojku Kerstin G. izloženu jakom vjetru, a da je nije umotao u deku za hitne slučajeve ili vreću iz razloga koje nije mogao u potpunosti objasniti, kako bi potražio pomoć u skloništu na planini. Oprema je ostala u njezinom ruksaku. Na pitanje zašto je tako postupio, rekao je sudu da je situacija bila posebno stresna.

I bivšu ostavio samu na planini

Kratki poziv gorskoj policiji nije rezultirao pokretanjem potrage jer je policija rekla da im nije jasno dao do znanja da je potrebno spašavanje, a nije odgovorio ni na povratne pozive ni na WhatsApp poruke u kojima su pitali treba li im pomoć. Optuženik je rekao da mu je telefon bio u zrakoplovnom načinu rada kako bi uštedio bateriju.

Tužitelji su kao svjedokinju pozvali njegovu bivšu djevojku, koja je svjedočila da su se i oni zajedno popeli na Grossglockner 2023. godine te da ju je nakon svađe oko rute ostavio samu tijekom noću, uplakanu dok joj se baterija u svjetiljci praznila.

Predsjedavajući sudac Norbert Hofer, i sam iskusni planinar, presudio je da je optuženik trebao shvatiti da Kerstin G. neće moći dovršiti uspon mnogo prije nego što su naišli na poteškoće.

'Nisam ubojica'

"Ne vidim te kao ubojicu. Ne vidim te kao hladnokrvnog", rekao je Hofer Thomasu P. dok je čitao presudu, prihvaćajući da je doista otišao po pomoć.

Napomenuo je, međutim, da je optuženik "galaksijama" bolji planinar od svoje djevojke te da se ona stavila u njegove ruke.

"Želim reći da mi je jako žao", rekao je ranije tog dana optuženik, koji se izjasnio da nije kriv.

