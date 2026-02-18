Majka (20) ostavila bebu da umre u kipućem autu dok je išla na 'pumpanje' usnica

Mayi Hernandez (20), koja je ostavila svoju bebu da umre u vrućem automobilu dok je bila na estetskom tretmanu povećanja usnica, prijeti kazna od 15 godina zatvora. Njezin jednogodišnji sin Amillio Gutierrez umro je u pregrijanom automobilu dok je ona dobivala filere za usne u u Bakersfieldu u Kaliforniji u lipnju prošle godine. Amillio je pronađen s pjenom na ustima u vozilu ispred medicinskog spa centra Always Beautiful, piše Metro.co.uk.

Maya Hernandez ostavila je Amillija i njegovog dvogodišnjeg brata u svojoj Toyoti Corolli najmanje dva i pol sata dok je ona otišla na kozmetičku operaciju. Hernandez tvrdi da je ostavila upaljen motor automobila te da je u vozilu bila uključens klima.

Foto: Facebook/Debtective/Screenshot

No policija vjeruje da se automobil automatski ugasio sat vremena kasnije, negdje oko 15 sati, kako bi se uštedjelo gorivo, jer su vanjske temperature dosegle oko 38 stupnjeva Celzijusa. Prema policijskom izvješću, unutarnja temperatura automobila bila je oko 60 stupnjeva, a dječaci su bili vezani sigurnosnim pojasevima.

Mogla je dovesti djecu, ali nije

Zbog njezina priznanja, tužiteljstvo je odustalo od optužbe za ubojstvo. Medicinska sestra iz spa centra rekla je da ju je Hernandez prethodno pitala može li dovesti djecu sa sobom. Rekla je da nema problema da čekaju u čekaonici. Kada je Hernandez stigla nije rekla da su djeca u autu. Odmah nakon smrti, Amilijova temperatura bila je 41,7 stupnjeva. Temperatura njegovog brata bila je normalna jer starija mala djeca ponekad mogu malo bolje regulirati toplinu, ali su i dalje izuzetno ranjiva u vrućim automobilima. U srceparajućoj objavi na GoFundMeu, Amillijova baka Katie Martinez rekla je:

Foto: YouTube/ COURT TV/Screenshot

"Prohodao je u četvrtak, a u nedjelju je dobio svoja anđeoska krila. Nikada neću biti ista bez njega. Amillio je bio tako poseban; uvijek je imao osmijeh bez obzira na sve. Toliko ga ljudi voli, naši životi neće biti isti. Njegov brat će zauvijek biti bez svog najboljeg prijatelja".

Hernandez je optužena za ubojstvo iz nehaja i okrutnost prema djeci te bi se trebala pojaviti na sudu u petak. Amilliov otac, koji je trenutno u zatvoru zbog nepovezanih optužbi, obaviješten je o sinovoj smrti od strane zatvorskog kapelana. Gotovo 40 djece godišnje u SAD-u umre u pregrijanim automobilima - većina ih je mlađa od tri godine. Stručnjaci upozoravaju da se čak i za blagog dana automobil može kobno zagrijati za nekoliko minuta. Ako je temperatura 35 stupnjeva, unutar 10 minuta može doseći 46 stupnjeva. Nakon pola sata, temperatura je 54 stupnjeva.

