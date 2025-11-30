FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPUNO SMRSKAN /

Ovo je auto iz kojeg su izvukli tijelo bebe (1): Otac umro u bolnici, majka je kritično

Ovo je auto iz kojeg su izvukli tijelo bebe (1): Otac umro u bolnici, majka je kritično
×
Foto: Telegraf.rs/instagram/mmijatovic_official

Nakon sudara, Audi je snažno udario u metalnu zaštitnu ogradu

30.11.2025.
16:12
Erik Sečić
Telegraf.rs/instagram/mmijatovic_official
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Otac Sreten J. (26) i njegov 14-mjesečni sin V.J. poginuli su u noći na nedjelju u stravičnoj prometnoj nesreći u Srbiji, a Telegraf.rs objavio je jezivu fotografiju s mjesta horora. 

Prednji dio automobila marke Audi za čijim volanom je bio 26-godišnjak smrskan je gotovo do neprepoznatljivosti. 

Sreten se navodno vraćao s proslave u Beogradu kada je oko 1.00 sati na autocesti Miloš Veliki kod mjesta Boljevci udario u stražnji dio autobusa marke Mercedes kojeg je vozio S.B.N.Y.V.V. za kojeg se neslužbeno doznaje da je državljanin Šri Lanke. 

Beba umrla na mjestu, otac u bolnici

Nakon sudara, Audi je snažno udario u metalnu zaštitnu ogradu. Beba je umrla na licu mjesta, dok je otac završio u bolnici gdje je podlegao ozljedama. Liječnici se bore za život 23-godišnje majke koja se također vozila u automobilu.

Policija je obavila očevid, a tužiteljstvo je naredilo opsežno istraživanje kojim se žele rasvijetliti sve okolnosti tragedije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

SrbijaPrometna NesrećaDijete
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTPUNO SMRSKAN /
Ovo je auto iz kojeg su izvukli tijelo bebe (1): Otac umro u bolnici, majka je kritično