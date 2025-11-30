Ovo je auto iz kojeg su izvukli tijelo bebe (1): Otac umro u bolnici, majka je kritično

Otac Sreten J. (26) i njegov 14-mjesečni sin V.J. poginuli su u noći na nedjelju u stravičnoj prometnoj nesreći u Srbiji, a Telegraf.rs objavio je jezivu fotografiju s mjesta horora.

Prednji dio automobila marke Audi za čijim volanom je bio 26-godišnjak smrskan je gotovo do neprepoznatljivosti.

Sreten se navodno vraćao s proslave u Beogradu kada je oko 1.00 sati na autocesti Miloš Veliki kod mjesta Boljevci udario u stražnji dio autobusa marke Mercedes kojeg je vozio S.B.N.Y.V.V. za kojeg se neslužbeno doznaje da je državljanin Šri Lanke.

Beba umrla na mjestu, otac u bolnici

Nakon sudara, Audi je snažno udario u metalnu zaštitnu ogradu. Beba je umrla na licu mjesta, dok je otac završio u bolnici gdje je podlegao ozljedama. Liječnici se bore za život 23-godišnje majke koja se također vozila u automobilu.

Policija je obavila očevid, a tužiteljstvo je naredilo opsežno istraživanje kojim se žele rasvijetliti sve okolnosti tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota