Zubac srušio LeBrona. Clippersi prekinuli niz od osam poraza

Los Angeles Clippersi Ivice Zubca su sinoć u gradskom derbiju svladali Lakerse sa 103-88 prekinuvši tako niz od osam poraza, a hrvatski se košarkaš je utakmicu završio u prvoj četvrtini zbog ozljede.

Clipperse je do pobjede predvodio Kawhi Leonard s 32 koša i 12 skokova, James Harden je dodao 21 koš uz 10 asistencija. Zubac je do ozljede odigrao 10:47 minuta, ubacivši pet koševa (šut iz igre 2/3) uz svega dva skoka i jednu asistenciju.

Oslabljeni Lakersi su bili bez trojice startera - Deandrea Aytona, Ruija Hachimure i Austina Reavesa - a utakmicu su završili i bez Luke Dončića koji je ozlijedio lijevu nogu. LeBron James je bio najbolji pojedinac poražene momčadi s 36 poena, a Jake LaRavia je dodao 12 poena i 11 skokova.

Clippersi su od početka kontrolirali igru i nakon prve četvrtine su vodili 28-15. U drugoj četvrtini su povećali prednost na čak 17 poena i na poluvremenu vodili 54-39. Tijekom cijele treće četvrtine Clippersi su imali dvoznamenkastu prednost, a u zadnjoj četvrtini su imali prednost od 80-61 prije nego što su Lakersi napravili seriju. Serija od 12-0 dovela je Lakerse na 80-73 nakon polaganja LaRavije, 7:56 minuta prije kraja. Collins i Harden pogodili su trice i pokrenuli seriju Clippersa od 8-0 za vodstvo od 88-73, šest i pol minuta prije kraja, čime su ponovno preuzeli kontrolu i prekinuli niz od pet poraza.

New Orleans Pelicans su na svom terenu sa 128-109 nadigrali Indian Pacerse produživši niz pobjeda na četiri utakmice. Zion Williamson postigao je 29 poena za Pelicanse, a Derik Queen je ugrabio 10 skokova i postigao 17 poena za svoj drugi double-double u isto toliko utakmica. Karlo Matković je odigrao 19:53 minuta za Pelicanse i upisao šest koševa (šut iz igre 3/5), devet skokova, dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Pascal Siakam postigao je 22 poena za Indianu, koja je izgubila četvrti put zaredom. Johnny Furphy (18 poena) i T.J. McConnell (16 poena, 8 asistencija) pomagali su s klupe.

Portland Trail Blazersi su upisali treću pobjedu zaredom nakon što su kod kuće s 98-93 bili bolji od Sacramento Kingsa. Deni Avdija je zabio 24 koša uz 10 asistencija i sedam skokova za Portland, Shaedon Sharpe je dodao 23 poena, Toumani Camara 15 poena i četiri ukradene lopte, dok je Donovan Clingan upisao 14 poena i 14 skokova. Dennis Schroder je s klupe postigao 21 poen i šest asistencija, a novak Maxime Raynaud 17 poena i 12 skokova, što je najbolji rezultat u karijeri za Kingse, koji su izgubili petu utakmicu zaredom i ukupno 22. od 28 ove sezone. Hrvatski košarkaš Dario Šarić je dobio priliku i na terenu je proveo tri i pol minute bez učinka. DeMar DeRozan je postigao 15 poena i pet ukradenih lopti, a Keegan Murray je također postigao 15 za Sacramento. Zamjenski igrač Nique Clifford je postigao 12 poena s klupe.

Trail Blazersi su u četvrtak kod kuće ostvarili pobjedu od 134-133 u produžetku, u prvoj utakmici dvoserije. U toj utakmici Portland je u posljednjih 1:53 minuta regularnog dijela povećao prednost na 15 poena prije nego što je u produžetku pobijedio. DeRozan je pogodio tricu i smanjio zaostatak Sacramenta na 96-92, 36,6 sekundi prije kraja. Dylan Cardwell je pogodio dva slobodna bacanja 18,2 sekunde prije kraja. Kingsi su smanjili na 90-89 nakon dva slobodna bacanja Raynauda nešto manje od četiir kinute prije kraja. Clingan je zabio koš dvije i pol minute do kraja, a Sharpe je dodao još jedan 16 sekundi kasnije. Clingan je zatim postigao koš iz unutrašnjosti i doveo Portland u vodstvo od 96-89 54,3 sekunde prije kraja.

