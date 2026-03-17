Vesna Zmijanac iskreno o braku s Kemišem: 'Nismo mogli imati djecu, to nas je slomilo'

Regionalna glazbena diva Vesna Zmijanac otvoreno je progovorila o svom odnosu s harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, s kojim je bila u braku, a koji je kasnije sreću pronašao uz njezinu kolegicu Zorica Brunclik.

U iskrenom razgovoru otkrila je detalje njihove veze, ali i razloge zbog kojih njihov brak nije opstao, piše Blic.

'Bio je jedini kolega s estrade s kojim sam bila'

Vesna ne krije da je Kemiš imao posebno mjesto u njezinu životu.

“On je bio jedini kolega s estrade s kojim sam bila. Kod njega mi je bilo specifično to što je bio vrhunski glazbenik, pravi majstor harmonike. Kad sam ga upoznala, došao je iz Njemačke gdje je studirao”, prisjetila se Vesna gostujući u podcastu kod Bokija 13.

Ipak, priznaje da nešto jednostavno nije “kliknulo”.

“Bilo je nešto kod njega što nije bilo u skladu s mojim mozgom. Zapravo sam bila zaljubljena u njegovo sviranje – tu je bio savršen, ali to je bilo premalo”, rekla je bez zadrške.

Velika bol: 'Nismo mogli imati djecu'

Jedna od najvećih prepreka u njihovom odnosu bila je činjenica da nisu mogli dobiti djecu.

“Nismo imali djecu, a to je velika stvar. Ne znam zašto – nitko ne zna, ni on ni ja. Trudili smo se, ali se ništa nije događalo. Kasnije je on odmah dobio djecu, a ja sam dobila Nikoliju. Neki gen jednostavno nije štimao. Sve je bilo u redu, ali nije išlo. Nekad je to sudbina”, iskreno je priznala.

Kraj je došao puno prije razvoda

Pjevačica se osvrnula i na njihov rastanak, naglasivši da je veza zapravo završila puno prije službenog razlaza.

“Naš je kraj bio puno ranije. Čak i dok smo bili zajedno, više nismo bili zajedno. Nije funkcioniralo, nije imalo što pogurati tu priču”, rekla je.

Dotaknula se i glasina o ulozi Zorice Brunclik u njihovom razvodu.

“Zorica nije bila razlog razvoda. Za medije je to bio spektakl, naravno. Ali Zorica nije nikome ništa ‘preotela’, niti joj je to padalo na pamet dok smo mi bili zajedno. Sve se dogodilo nakon našeg rastanka”, objasnila je.

Dodala je i da je u to vrijeme Brunclik bila u drugom braku, te da su se sve okolnosti razvile kasnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Jos jednom ispisana povijest na Oscarima: Večer smijeha, glamura, crvenog tepiha i slavlja