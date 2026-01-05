Vesna Zmijanac progovorila o svom zdravstvenom stanju: 'Mene razbole i sahrane'

Pjevačica Vesna Zmijanac krajem prošle godine zabrinula je obitelj, prijatelje i vjernu publiku kada je zbog narušenog zdravstvenog stanja završila u bolnici na operaciji, gdje je provela nekoliko dana. Iako su vijesti o njezinu zdravlju izazvale zabrinutost, Vesna se vrlo brzo oporavila i vratila nastupima.

Jučer, 4. siječnja, poznata pjevačica proslavila je 69. rođendan, a kako je otkrila u emisiji „Godina sa Vesnom“ na Kurir televiziji, umirovljenje joj zasad nije ni na kraj pameti. Pred njom su brojni zakazani nastupi, ali i pripreme za veliki koncert u beogradskoj Areni 14. svibnja. U razgovoru je otkrila da je ljudi često ispituju o zdravstvenom stanju.

"Da, često. Mene sahrane, razbole, nikako da kažu da je top. Tako da stalno pitaju: kako ste, jeste li zdravi, jeste li dobro… Dobro sam. Nisam više u cvijetu mladosti, nemam 35 godina pa da se čudimo ako kihnem. Godine su to i puno rada je iza mene", iskreno je priznala.

„Tek bih se razboljela da ne radim“

Dodala je i kako jednostavno ne zna mirovati, ali i da bi joj mirovanje zapravo još više naštetilo.

"Tek bih se razboljela da ne radim. Ovako, jedno večer pjevam, izduvam se, narod mi da energiju, ja dam njima i dobro sam", rekla je.

Otkrila je i da su joj se tijekom zdravstvenih problema javili brojni kolege.

"Svi su se javljali, svi su bili zabrinuti. Znaju oni da ću ja to izgurati. Mene malo srce zeza kad pretjeram, onda se moram smiriti – ili me oni smire", priznala je.

„Ostalo nas je malo iz moje generacije“

Govoreći o glazbenoj sceni, Vesna se osvrnula i na brojne gubitke koji su obilježili protekle godine.

"Ne samo prošlu godinu, nego od Šabana pa nadalje, izgubili smo mnoge. Marinko Rokvić, Šaban… To su pjevači koji se ne ponavljaju lako. Gdje danas pronaći takve?", zapitala se.

Istaknula je kako je ostalo tek nekoliko izvođača iz njezine generacije koji su i dalje aktivni.

"Nas je malo ostalo – Miroslav, Bekuta, Snežana, Zorica… Možemo se nabrojiti na prste jedne ruke. Vodimo računa o sebi, ali noć je noć. Cijeli život pjevamo noću i to uzima danak", kazala je.

„Pauza mi traje sedam dana – i onda mi je dosadno“

Na pitanje hoće li barem zbog zdravlja malo usporiti, Vesna je odgovorila u svom prepoznatljivom stilu: "Napravim pauzu sedam dana i onda mi je dosadno. Moram pjevati".

Unatoč godinama i zdravstvenim izazovima, Vesna Zmijanac jasno poručuje da energiju i snagu i dalje crpi s pozornice – ondje gdje je, kako sama kaže, cijeli život.

