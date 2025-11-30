Beba (1) i otac umrli u strašnoj nesreći, majka se bori za život: Udarili su u autobus

Sreten J. i njegov sin star godinu i pol dana poginuli su u noći na nedjelju u stravičnom sudaru automobila i autobusa na autocesti Miloš Veliki u Srbiji, javlja Kurir.rs.

Muškarac je bio za volanom automobila i s obitelji se vraćao iz Beča, gdje je inače živio i radio. Oko 1.00 sati sudario se s autobusom kod naselja Surčin.

Majka se bori za život

Od siline udara, dječak je poginuo na mjestu događaja. Oca i mladu majku (23), koja je sjedila na mjestu suvozača, hitne službe prevezle su u bolnicu. Sreten je tamo podlegao ozljedama, dok se liječnici bore za život 23-godišnjakinje.

U tijeku je očevid koji bi trebao utvrditi više detalja i okolnosti velike tragedije.

