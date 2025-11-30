FREEMAIL
TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU /

Beba (1) i otac umrli u strašnoj nesreći, majka se bori za život: Udarili su u autobus

Beba (1) i otac umrli u strašnoj nesreći, majka se bori za život: Udarili su u autobus
Foto: Shutterstock/ilustracija

Više detalja stravične tragedije bit će poznato nakon što policija obavi očevid

30.11.2025.
11:11
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Sreten J. i njegov sin star godinu i pol dana poginuli su u noći na nedjelju u stravičnom sudaru automobila i autobusa na autocesti Miloš Veliki u Srbiji, javlja Kurir.rs.

Muškarac je bio za volanom automobila i s obitelji se vraćao iz Beča, gdje je inače živio i radio. Oko 1.00 sati sudario se s autobusom kod naselja Surčin.

Majka se bori za život 

Od siline udara, dječak je poginuo na mjestu događaja. Oca i mladu majku (23), koja je sjedila na mjestu suvozača, hitne službe prevezle su u bolnicu. Sreten je tamo podlegao ozljedama, dok se liječnici bore za život 23-godišnjakinje. 

U tijeku je očevid koji bi trebao utvrditi više detalja i okolnosti velike tragedije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Osječka policija dronovima lovila one koji drugima oduzimaju prednost

SrbijaPrometna NesrećaDijete
