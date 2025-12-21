Kriminolog u čudu da su počinitelji otac i sin: Sve je više pitanja oko horora u Australiji

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Australski premijeru nedjelju je naredio istragu rada policije i obavještajnih službi nakon što su dvojica naoružanih napadača ubila 15 ljudi na židovskom festivalu na plaži Bondi.

Otac i sin optuženi su da su 14. prosinca, navodno inspirirani "ideologijom Islamske države", pucali na obitelji okupljene na proslavi Hanuke na najpoznatijoj plaži u Sydneyu.

Albanese je rekao da će njegova vlada preispitati imaju li policija i obavještajne službe dovoljne ovlasti, strukturu i načine dijeljenja zadaća "kako bi Australci bili sigurni".

"Zločin inspiriran IS-om prošle nedjelje pokazuje koliko je brzo promjenjivo sigurnosno okruženje u našoj naciji", rekao je, koristeći akronim za skupinu Islamska država. "Naše sigurnosne agencije moraju biti u najboljoj poziciji da odgovore."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kritike židovske zajednice

Albanese se suočio s kritikama predstavnika židovske zajednice i oporbe, koji su optužili njegovu vladu da nije učinila dovoljno kako bi zaštitila Židove usred rastućeg antisemitizma u Australiji.

Premijer je priznao nedostatke u naporima u borbi protiv antisemitizma i sada se poziva na formalnu istragu.

Navodnog napadača Sajida Akrama (50) ustrijelila je policija tijekom napada u Bondiju. Taj indijski državljanin ušao je u Australiju s vizom 1998. godine.

Njegov 24-godišnji sin Naveed, australski državljanin po rođenju, ostaje u bolnici pod policijskom stražom i suočava se s višestrukim optužbama, uključujući terorizam i 15 ubojstava.

'Šokantan događaj'

Sina je 2019. godine istraživala Australska sigurnosno-obavještajna organizacija zbog moguće radikalizacije, ali je u to vrijeme utvrđeno da ne predstavlja prijetnju, prema australskim vlastima.

Njegov otac također je bio ispitan od strane obavještajne službe u sklopu te provjere, ali je uspio dobiti dozvolu za oružje koja mu je omogućila posjedovanje šest pušaka.

Nekoliko tjedana prije napada na plaži Bondi, dvojac se vratio u Sydney s četverotjednog putovanja na jug Filipina koje sada istražuju detektivi tamo i u Australiji.

Albanese je rekao da ima "stvarnih pitanja" vezano uz obavještajnu službu zemlje nakon masovne pucnjave.

"Moramo točno ispitati način na koji ti sustavi funkcioniraju. Moramo se osvrnuti na ono što se dogodilo 2019. kada je ta osoba analizirana, procjenu koja je napravljena", rekao je za nacionalnu televiziju ABC.

Upitan u zasebnom intervjuu o boravku navodnih napadača u hotelu na južnom filipinskom otoku Mindanao, Albanese je rekao da je njihova radikalizacija pod istragom. "Ali radi se o tome da nisu smatrani osobama od interesa i zato je ovo tako šokantan događaj“, rekao je.

'Vrlo, vrlo neobično'

Osoblje hotela GV u gradu Davaou reklo je za AFP da su dvojica muškaraca veći dio svog 28-dnevnog boravka provela zatvorena u maloj sobi. Obično bi napuštali sobe samo na dva ili tri sata, a najduži izlet trajao je osam sati, rekla je filipinska nacionalna sigurnosna služba.

Regionalna policija, koja je pregledala snimke nadzornih kamera kako bi pratila korake para i otkrila koga su sreli, rekla je da je otac posjetio trgovinu oružjem.

Clarke Jones, kriminolog s Australskog nacionalnog sveučilišta, rekao je da je "vrlo, vrlo neobično" da su osumnjičeni počinitelji otac i sin. Jednom kada su stigli na Filipine, par je lako mogao otputovati na Mindanao bez ikakvih prijava, rekao je za AFP.

Jones, koji je radio s nasilnim prijestupnicima na Filipinima, rekao je da je navodna radikalizacija naoružanih napadača očito godinama prolazila "ispod radara" nakon početne istrage australske obavještajne službe.

"Mislim da bismo stvarno trebali pogledati što se dogodilo i je li taj mladić, kada je prvi put otkriven, trebao biti uključen u neku vrstu programa podrške kako bi se spriječilo da se ovo potencijalno dogodi“, rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: