Preživjeli napadač na sydneyskoj plaži optužen za terorizam, 15 ubojstava i niz zločina

Australska policija u srijedu je optužila Naveeda Akrama, jednog od dvojice osumnjičenih počinitelja napada na sydneyskoj plaži Bondi za terorizam, 15 ubojstava i niz ostalih zločina, nakon najgore masovne pucnjave koja se u toj zemlji dogodila u više od nekoliko desetljeća.

Policija je u nedjelju u pucnjavi teško ranila Akrama, a lokalni su mediji izvijestili da se u utorak navečer probudio iz kome. Njegov otac, Sajid Akram, uz čiju je pomoć izveo napad, ubijen je na mjestu zločina.

"Policija će na sudu tvrditi da je ovaj muškarac (Naveed Akram) počinio djela koja su prouzročila smrti, teške ozljede i ugrozila živote, a sve da bi promovirao vjerske motive napada i posijao strah u zajednici", rekla je policija Novog Južnog Walesa.

"Prvi pokazatelji upućuju na to da je riječ o terorističkom napadu na koji ga je inspirirao ISIS, teroristička organizacija koja je na popisu terorista u Australiji", stoji u objavi.

Detalji zločina

Vlasti su podsjetile da su u nedjelju navečer Sajid i Naveed Akram pucali najmanje 40 puta, što je trajalo otprilike 10 minuta. Pucali su na okupljeno mnoštvo na plaži Bondi koje je ondje obilježavalo židovski blagdan Hanuku. Pritom je ubijeno najmanje 15 ljudi, a ranjeno ih je više desetaka.

Među žrtvama je i 10-godišnja djevojčica, dvije osobe koje su preživjele holokaust, francuski državljanin i bračni par koji je ubijen u pokušaju da spriječi njihov napad.

Policija je u srijedu izvijestila da je Akram optužen po 40 točaka optužnice, među kojima su nanošenje teških tjelesnih ozljeda s nakanom ubojstva i javno prikazivanje simbola zabranjene terorističke organizacije.

U vozilu oca i sina, otkrivenom nedaleko od plaže Bondi, pronađene su dvije ISIS-ove zastave i improvizirane eksplozivne naprave, rekla je policija. dodavši da je Naveed Akram i dalje hospitaliziran te da bi se pred sudom, putem video veze trebao pojaviti u srijedu.

