Veliki talent s hrvatskom putovnicom seli u Serie A
Ratkov je mogao birati između Bugarske, iz koje mu je otac, Hrvatske, iz koje mu je majka, i Srbije, u kojoj je rođen
Veliki talent i napadač srpske reprezentacije Petar Ratkov (22) uskoro bi mogao napustiti Red Bull Salzburg i potpisati za Lazio.
Prema pisanju portala La Lazio Siamo Noi, koji se bavi rimskim klubom, Ratkov bi nakon liječničkog pregleda trebao potpisati za Lazio i postati novi suigrač Tome Bašića. Zanimljivo, Ratkov je osim za reprezentaciju Srbije mogao igrati i za reprezentaciju Hrvatske te za reprezentaciju Bugarske.
Prije nego li se odlučio za reprezentaciju Srbije, Ratkova su čak kontaktirale obje reprezentacije, no za igrača rođenog u Beogradu nije bilo dileme. Ratkov je bio nominiran za najboljeg mladog igrača 2023. godine, a 2024. postigao je najbrži pogodak u povijesti austrijske Bundeslige, kada je protiv BW Linza zabio nakon samo šest sekundi.
