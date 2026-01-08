Nick Reiner, optužen za ubojstvo roditelja ostao je bez odvjetnika: Koja je pozadina priče?

Kimberly Greene, javna odvjetnica koja će odsad braniti Nicka Reinera, osumnjičenog za ubojstvo svojih roditelja, progovorila je o iznenadnoj promjeni odvjetnika. Naime, Alan Jackson, dosadašnji Reinerov odvjetnik, povukao se s ovog slučaja, a Greene će sada preuzeti njegovu obranu, javlja AOL.

''Razgovarala sam s gospodinom Reinero jutros, bilo je kratko. Razumio je da će doći do promjene odvjetnika,'' izjavila je Greene novinarima ispred Okružnog suda u Los Angelesu 7. siječnja. ''Nismo imali dublji razgovor,'' dodala je, objašnjavajući da je njihov razgovor trajao samo 30 sekundi.

Nick Reiner, koji ima 32 godine, suočen je s optužbama za dvostruko ubojstvo prvog stupnja, nakon što su njegovi roditelji, Rob (78) i Michele Reiner (70), pronađeni mrtvi u njihovoj kući u Brentwoodu prošlog mjeseca. Oboje su nanesene ubodne rane.

Ročište, na kojem se očekivalo da će Nick dati svoju obranu, odgođeno je zbog iznenadne promjene odvjetnika. Novi datum ročišta zakazan je za 23. veljače.

Jackson: "Nick Reiner nije kriv"

Alan Jackson, koji je iznenada napustio slučaj, nije mogao otkriti razloge zbog zakonskih i etičkih razloga. Ipak, uvjeren je da Reiner nije kriv za ubojstvo. ''Vjerujemo da će pravni proces pokazati istinu,'' rekao je Jackson. ''Znamo, a ne samo vjerujemo, da prema kalifornijskom zakonu Nick Reiner nije kriv za ubojstvo.''

Na pitanje novinara o tim tvrdnjama, Kimberly Greene je odgovorila: ''O tome ćemo razgovarati s gospodinom Reinero i odlučiti kako ćemo dalje postupiti.''

Ricardo Garcia, kolega Kimberly Greene i javni odvjetnik okruga Los Angeles, također se obratio medijima i izrazio sućut obitelji Reiner zbog tragedije. ''Znam da je ovo neizmjerna tuga za obitelj Reiner, ali i za cijelu zajednicu Los Angelesa,'' rekao je Garcia. Pozvao je javnost na strpljenje i razumijevanje dok se slučaj nastavlja kroz pravni proces.

