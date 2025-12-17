Sin Roba Reinera prvi put pred sudom: Stigao u zaštitnom prsluku

Nick Reiner (32), najmlađi sin glumca i redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer, pojavio se pred sudom u Los Angelesu, nakon što su njegovi roditelji pronađeni mrtvi s ubodnim ranama. Reiner je optužen za dva ubojstva prvog stupnja, s dodatnim optužbama zbog korištenja opasnog oružja, a odluka o kazni još nije donesena.

Dolazak na sud

Reiner je stigao u sudnicu odjeven u traperice i zaštitni prsluk protiv samoozljeđivanja, bez majice. Više od 50 ljudi čekalo je ispred sudnice. Tijekom kratkog pojavljivanja Reiner je odustao od prava na brzo suđenje.

Sljedeće ročište zakazano za siječanj

Reiner će se ponovno pojaviti pred sucem 7. siječnja 2026. Njegov odvjetnik Alan Jackson, poznat po obrani složenih slučajeva,najavio je da će dati izjavu medijima. Ovaj slučaj trenutno je jedna od najpraćenijih pravnih drama u Los Angelesu.

Smrtna kazna u Kaliforniji

Iako je Reiner optužen za ubojstvo s mogućom smrtnom kaznom, guverner Kalifornije Gavin Newsom potpisao je moratorij na smrtnu kaznu. Teoretski je i dalje moguće da bude osuđen na smrt, no posljednja izvršena egzekucija u državi bila je 2006. godine.

