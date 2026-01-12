Velika transformacija na početku godine: Indira Levak oduševila promjenom imidža
Indira Levak početak 2026. godine obilježila je promjenom imidža, pokazavši na Instagramu novu pixie frizuru
Početak 2026. godine pjevačica Indira Levak (52) odlučila je obilježiti na odvažan način. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i čestim transformacijama, Indira je svoje pratitelje na Instagramu, gdje je prati više od 120.000 ljudi, iznenadila novom frizurom koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i još jednom potvrdila njezin status jedne od najprepoznatljivijih osoba na domaćoj sceni.
Odvažan pixie cut i razigran opis
Na fotografiji objavljenoj na Instagramu Indira pozira s osmijehom nakon posjeta frizerskom salonu. Pjevačica je svoju plavu kosu skratila u pixie cut sa šiškama koje uokviruju lice. Promjenu je popratila opisom: „Op šiška šiškice u malene curice“.
Promjena imidža dolazi u razdoblju intenzivnih profesionalnih aktivnosti. Tijekom 2025. godine objavila je singl Nema dileme i održala niz koncerata diljem Hrvatske i regije, uključujući Rijeku, Split i Vinkovačke jeseni.
Lavina pozitivnih komentara i podrška obožavatelja
Indirina objava nije dugo čekala na reakcije. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i mnoštvo komentara u kojima obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Poruke odobrenja i komplimenti nizali su se jedan za drugim. "Lijepa naša Indira", "DOBRA FRIZURA!", i "Super friz, uvijek imate extra frizure", samo su neki od komentara koji potvrđuju da je pjevačica ponovno pogodila s odabirom.
