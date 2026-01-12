FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA FRIZURA /

Velika transformacija na početku godine: Indira Levak oduševila promjenom imidža

Velika transformacija na početku godine: Indira Levak oduševila promjenom imidža
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Indira Levak početak 2026. godine obilježila je promjenom imidža, pokazavši na Instagramu novu pixie frizuru

12.1.2026.
12:48
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Početak 2026. godine pjevačica Indira Levak (52) odlučila je obilježiti na odvažan način. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i čestim transformacijama, Indira je svoje pratitelje na Instagramu, gdje je prati više od 120.000 ljudi, iznenadila novom frizurom koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i još jednom potvrdila njezin status jedne od najprepoznatljivijih osoba na domaćoj sceni.

Odvažan pixie cut i razigran opis

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu Indira pozira s osmijehom nakon posjeta frizerskom salonu. Pjevačica je svoju plavu kosu skratila u pixie cut sa šiškama koje uokviruju lice. Promjenu je popratila opisom: „Op šiška šiškice u malene curice“.

Promjena imidža dolazi u razdoblju intenzivnih profesionalnih aktivnosti. Tijekom 2025. godine objavila je singl Nema dileme i održala niz koncerata diljem Hrvatske i regije, uključujući Rijeku, Split i Vinkovačke jeseni.

Lavina pozitivnih komentara i podrška obožavatelja

Indirina objava nije dugo čekala na reakcije. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i mnoštvo komentara u kojima obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Poruke odobrenja i komplimenti nizali su se jedan za drugim. "Lijepa naša Indira", "DOBRA FRIZURA!", i "Super friz, uvijek imate extra frizure", samo su neki od komentara koji potvrđuju da je pjevačica ponovno pogodila s odabirom. 

POGLEDAJ VIDEO: Klinci opet briljiraju, posljednji dan raspusta Franko je rekao sve: 'Ne volim školu!'

 

 

Indira LevakNova FrizuraPromjena Imidža
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA FRIZURA /
Velika transformacija na početku godine: Indira Levak oduševila promjenom imidža