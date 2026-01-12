Velika transformacija na početku godine: Indira Levak oduševila promjenom imidža

Početak 2026. godine pjevačica Indira Levak (52) odlučila je obilježiti na odvažan način. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i čestim transformacijama, Indira je svoje pratitelje na Instagramu, gdje je prati više od 120.000 ljudi, iznenadila novom frizurom koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i još jednom potvrdila njezin status jedne od najprepoznatljivijih osoba na domaćoj sceni.

Odvažan pixie cut i razigran opis

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu Indira pozira s osmijehom nakon posjeta frizerskom salonu. Pjevačica je svoju plavu kosu skratila u pixie cut sa šiškama koje uokviruju lice. Promjenu je popratila opisom: „Op šiška šiškice u malene curice“.

Promjena imidža dolazi u razdoblju intenzivnih profesionalnih aktivnosti. Tijekom 2025. godine objavila je singl Nema dileme i održala niz koncerata diljem Hrvatske i regije, uključujući Rijeku, Split i Vinkovačke jeseni.

Lavina pozitivnih komentara i podrška obožavatelja

Indirina objava nije dugo čekala na reakcije. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i mnoštvo komentara u kojima obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Poruke odobrenja i komplimenti nizali su se jedan za drugim. "Lijepa naša Indira", "DOBRA FRIZURA!", i "Super friz, uvijek imate extra frizure", samo su neki od komentara koji potvrđuju da je pjevačica ponovno pogodila s odabirom.

