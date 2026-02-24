Hrvati otkrili svoja najskuplja iskustva u taksijima: 'Fino me oderao bez računa i pardona'

Od autobusnog kolodvora u Zagrebu do Vinogradske bolnice za 51.36 eura. Točnije, skoro 10 eura po kilometru. Toliko je naša čitateljica platila vožnju taksijem i ostala u takvom šoku da su joj u bolnici, kaže nam, jedva uspjeli izvaditi krv. Da priča bude gora, autobusnu kartu od Karlovca u kojem živi do Zagreba istog je jutra platila 6,10 eura - 11 centi po kilometru.

"Nakon dugo vremena išla sam u Zagreb", priča nam čitateljica. "Imala sam zakazan termin u bolnici, zakasnila minutu na autobus. Ta minuta me koštala. Inače bih došla 30-40 minuta ranije u Zagreb i mogla bih pješice doći do bolnice. Nisam smjela zakasniti tako da sam morala uzeti taksi. Samo taj je bio. Pitala sam ga za cijenu, rekao je 'prema taksimetru'. Dobro, pomislila sam, nije više od 20 eura. Ali kad smo došli na odredište i kad je rekao cijenu, nisam mogla vjerovati, pitala sam ga jel se šali", ogorčeno govori čitateljica.

Najskuplje vožnje taksijem

Iskustva ove ogorčene Karlovčanke dijele i mnogi naši čitatelji. Na našoj Facebook stranici Net.hr mnogi su podijeli detalje svoje najskuplje vožnje taksijem.

Izdvojili smo neka vaša iskustava i komentare:

"Jednom sam ušla u taksi na glavnom kolodvoru jer mi se žurilo na pretrage u vinogradsku bolnicu. Bus mi je kasnio i nisam imala izbora. I taksist mi je vožnju do bolnice naplatio skoro 30 eura. Bez ikakvog računa ili ičega. Taksimetar nije radio. Barem ja nisam vidjela da radi. Tako da sam te taksiste koji stoje tamo počela izbjegavati", komentirala je čitateljica Mateja Svrtan.

"Prije cca 6-7 mjeseci od Velike Gorice do autobusnoga kolodvora 24 eura. Nedjelja je bila, stigli smo za 15-20 min. Sa ZET-om cca 3 eur (2 kartice)...Računam malo kolika mu je satnica jer za sat vremena on može tri takve vožnje obaviti što iznosi cca 70 eur i neka radi 12-13 sati pa on je na 1000 eura/dan....", komentirao je Krešimir Marinčić.

"Jučer, tri taxija došla i produžila. Nisu htjeli voziti čovjeka s invalidskim kolicima... Sram ih bilo", kaže Mirjana Gudiček. "80 kuna od Velesajma (Interliber) do doma zdravlja Siget. To nikad neću zaboraviti", komentirala je Melita Radelja Perko.

"Tramvaji nisu vozili, a meni zadnji moment za ulovit zadnji autobus. Uzimam taxi na željezničkom kolodvoru i fino odere 20 eura bez pardona i računa. Znači, dvije tramvajske stanice...", kaže Lidija Hoblaj.

"KBC Rebro Dubrava - Dubrava kod okretišta 126 eura", prisjeća se Budimir Savarin. "Uvijek prvo pitam koliko košta. Ako je preskupo ne ulazim u taksi", kaže Aldin Vjeverica.

"2020. mi je od glavnog kolodvora do autobusnog pokušao naplatiti 70 kuna bez taksimetra. Naravno, skužio je da teglim hrpu stvari i da se žurim. Otpilio sam ga i pozvao Uber kojem sam platio oko 12 kuna", rekao je Nemanja Ivanović.

