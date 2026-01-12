S oltara na crveni tepih? Ovih osam dama svojim bijelim izdanjima zbunilo je sve prisutne

Crveni tepih 83. Zlatnih globusa ove je godine zasjao u bijelom! Osam dama odabralo je bijele haljine koje su neodoljivo podsjetile na vjenčanice – elegantne, glamurozne, a poneke i pomalo dramatične.

Od sofisticiranih minimalističkih krojeva do raskošnih volana, ove dame još su jednom dokazale kako bijela boja nikada ne izlazi iz mode, čak ni na najglamuroznijim događajima. Svaka od njih unijela je dozu romantike i sofisticiranosti, a mnoge su asocirale na moderna bridal izdanja.

Društvene mreže od sinoć ne prestaju brujati – neki obožavatelji su ih prozvali “najljepšim vjenčanicama u Hollywoodu ove godine”, dok su drugi napomenuli da se radi o hrabrim odabirima za glamurozni event poput Zlatnih globusa.

Pogledajte galeriju i otkrijte osam bijelih haljina koje su svojim vjenčanim šarmom zasjenile crveni tepih!