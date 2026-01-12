Ekshumacija Josipa Vukasa potresa obitelj. Hoće li se konačno otkriti istina?

Ekshumacija Josipova tijela uzdrmala je obitelj Vukas i cijelo mjesto, a pitanje koje visi u zraku glasi – hoće li se napokon razotkriti prava istina? U novoj epizodi RTL-ove serije ‘Divlje pčele’, koja se večeras emitira od 20.15 sati na RTL-u, službeni nalaz o Josinoj smrti dovodi se u ozbiljnu sumnju.

Novi vještak otvara mogućnost da Josipova smrt nije bila samoubojstvo, što pokreće zahtjev za ekshumacijom i izaziva val straha, boli i napetosti među njegovim najbližima. Ivica i Jakov, iako slomljeni, odlučuju ići do kraja – žele istinu, bez obzira na cijenu, kako bi napokon mogli pronaći mir.

Tuga i bijes

Kako sumnje rastu, stare rane ponovno se otvaraju. Mjesto bruji od priča, optužbi i šutnje koja skriva više nego što otkriva. Policija razmatra postoje li temelji za novu istragu, dok se obitelj Vukas nalazi na rubu između žalovanja i bijesa, svjesna da bi otkrivanje istine moglo zauvijek promijeniti njihove živote.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mirjana je sve nestabilnija, uvjerena da bi nova saznanja mogla uništiti njezinu obitelj. Iako je Ante pokušava umiriti, ni on ne skriva vlastitu nelagodu dok svi iščekuju daljnji razvoj događaja. Paralelno s tim, Vice se raspituje o Terezinu mirazu, dok Nikola donosi važnu odluku vezanu uz svoju prvu knjigu – vijest koju želi podijeliti isključivo sa svojom Cvitom.

Nova epizoda ‘Divljih pčela’ na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u, a dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.