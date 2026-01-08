Drhtavih ruku otvorila kutijicu: Josipov potez koji je Kseniju ostavio bez riječi

Farmer Josip Đ. iz RTL-ova showa "Ljubav je na selu" odlučio je napraviti veliki korak te je Kseniju izravno pitao želi li biti njegova djevojka, a ona je bez oklijevanja pristala. No iznenađenjima tu nije bio kraj. Kada je pred nju stavio malu kutijicu, Kseniju su preplavili uzbuđenje i nervoza. „Počele su mi se tresti ruke, koljena, sve… srce mi lupa kao ludo“, priznala je, dok je i sam Josip primijetio koliko je bila uznemirena.

Drhteći je otvorila poklon, a prizor koji ju je dočekao potpuno ju je zatekao. „Čekaj, je li to ono što ja mislim?“ pitala je u nevjerici. Josip je s osmijehom potvrdio njezinu slutnju i objasnio koliko mu znači. „To je ključ moje kuće. Kad god dođeš, znaj da si dobrodošla“, rekao je, jasno dajući do znanja da s njom misli ozbiljno.

Foto: Rtl

Ostala bez teksta

Gesta ju je ostavila bez riječi. „Sve mi je rekao tim jednim potezom. Sad te moram poljubiti“, kazala je prije nego što ga je zagrlila. Kasnije je, još uvijek pod snažnim dojmom, pokušala sabrati emocije. „Ovo je stvarno velika gesta. Presretna sam, uzbuđena i još uvijek u šoku. Osjećam se kao da sam u oblacima“, priznala je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za Josipa i Kseniju ta je večer označila, kako ona kaže, službeni početak njihove veze – trenutak koji je potvrdio iskrene osjećaje i ozbiljne namjere. „Kad sam već bila digla ruke od ljubavi, vjerujem da je ona napokon pronašla mene“, zaključila je Ksenija, ne skrivajući sreću.

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo.