Puljak komentirala uhićenje članice stranke: 'Svatko je nevin dok se ne dokaže krivnja'

Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak izjavila je u srijedu kako vjeruje da će bivša saborska zastupnica te stranke Viktorija Knežević, koja je prema medijskim pisanjima obuhvaćena EPPO-ovom istragom u Dubrovniku, sve objasniti istražiteljima.

Puljak je rekla da trenutačno raspolaže samo informacijama iz medija, no da stranka Centar podržava rad nadležnih institucija da se istraže sve okolnosti i činjenice ovog slučaja.

"Istodobno moram naglasiti da podržavamo i pravo svake osobe da se smatra nevinom dok se ne dokaže krivnja u pravomoćnom sudskom presudom. Vjerujemo da će Viktorija Knežević imati priliku objasniti istražiteljima sve okolnosti i činjenice ovog događaja", rekla je Puljak.

Knežević nije bila članica stranke?

Puljak je rekla i da neslužbeno u stranci doznaju da je riječ o aktivnostima koje su se događale 2018. i 2019. godine kada Knežević nije bila članica stranke.

Kada stranka bude imala više konkretnih i službenih informacija, dodala je, stranačka tijela će odlučiti o sudbini Viktorije Knežević, ali zasad ostaje članica stranke i gradska vijećnica.

Na pitanje vjeruje je li kriva, Puljak je odgovorila da stranka podržava rad EPPO-a i da ostaju vjerni principima o nultoj toleranciji za bilo kakve nezakonitosti.

Korupcije nema samo u HDZ-u ili?

Novinari su Puljak pitali i što kaže na komentare iz HDZ-a kako je ovaj slučaj dokaz da korupcije nema samo u HDZ-u, na što je rekla da vjeruje kako će HDZ ponovno to koristiti kako bi građanima poručio da su svi političari isti.

"Ja ću upozoriti da je jedina politička organizacija na cijelom svijetu koja je osuđena za korupciju - HDZ i da njihovi članovi koriste funkcije kako bi ostvarili privatnu korist", poručila je Puljak.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u suradnji s dubrovačkom policijom provodi hitne dokazne radnje nad pet osoba, među kojima je prema navodima medija i bivša saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević i tri pravne osobe zbog sumnje u subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava.

EPPO je, ne navodeći identitete osumnjičenika, izvijestio u srijedu da se istražne radnje odnose u vezi s dva projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

